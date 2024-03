Legtöbben azt gondolhatják a macskákról, hogy két dolog érdekli őket: az evés és az alvás. A valóság azonban más, ezek az állatok rendkívül érzékeny lények, akik épp ezért a változásokra is elég háklisak. A könyv elolvasása után már egészen másképp szoktatnám össze az állataimat, de azért szerepelnek a kötetben olyan tanácsok is, amit az etológia szerintem már meghaladott. Hasznos információkat tartalmaz azonban a macskák testbeszédéről is a macskatartók számára, például arról, hogyan vehetjük észre, ha kedvencünknek fájdalmai vannak. Érdekesség az is, hogy a macskák feromonokkal is kommunikálnak egymással. A macskánk ezért is dörgölőzik hozzánk: ilyenkor „barátságos” feromonokat hagy rajtunk.

Macskatartók életét könnyíti meg a könyv

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A macska és a doboz rejtélyre is fény derül a könyvben. Bizonyára a legtöbb macskatulajdonos tapasztalta már, hogy az üres kartondobozok mágnesként vonzanak minden macskát. A doboz egyrészt biztonságos környezetet jelent neki, és ideális a vadász-préda játékhoz is. Így ne lepődjünk meg, ha a macskánk hirtelen kitör a doboz rejtekéből és a lábunkra támad…

A pozitív megerősítés a macskatartók barátja

Arra is megoldási javaslatokat kapunk, hogyan tudjuk rávenni a macskáinkat, hogy ne egyenek úgy, mint egy disznó, de arra is felhívja a figyelmet a szerző, hogy a macskákat is pozitív megerősítéssel lehet nevelni, a kiabálással nem sokra megyünk. Persze ezt nehezen tudom elfogadni akkor, amikor Miú macskám a függönyön lengedezik a legnagyobb nyugalommal.

Bár sajnos még sokan mindig azt gondolják, hogy a macskák nem ragaszkodnak az emberekhez, ez teljes tévedés, ezt pedig a könyv is alátámasztja. A cicáink igenis szeretnek a társaságunkban lenni, és akár a kutyák, nem szeretik, ha nem tartózkodunk otthon.

A macskatartók nagy dilemmája az is: ha a cicánk a pocakját mutatja, akkor megsimogathatjuk anélkül, hogy összekarmolna minket? Nos, a szakértő válasza nem túl megnyugtató: a macskák többsége ugyanis ki nem állhatja, ha a hasát simogatják, így érdemes inkább más testrészeket kiválasztani, ha szeretgetni akarjuk őket. Aki pedig kedvet kapott a macskázáshoz, az válogasson a menhelyen élő kedvencek közül!