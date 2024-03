Március 23-án szombaton egy különleges bábelőadással indult a délután. Az Önarckép bábbal Anna Margit XX. századi magyar festőnő egyedi stílusából táplálkozik. A napot a Dehogy van jól című előadás zárta. A vasárnapot a Született: Wágner Emese című monodráma, a fesztivál pedig a Kutyabaj színmű zárta.

A Kutyabaj egy igazán különleges teltházas előadás volt az idei fesztiválon

Fotó: Sipos Zoltán / Forrás: Beküldött

A történetek különleges prezentációja



A Jászai Mari Színház MOnodráma és STúdiószínházi FESZTiválját a MOST FESZT-et 2015-ben azzal a céllal hívták életre, hogy egy speciális seregszemle keretén belül biztosítsanak bemutatkozási lehetőséget a vidéki, a független és a határon túli társulatok monodráma és stúdiószínházi előadásainak. Azóta számtalan remek, szórakoztató és elgondolkodtató történetet láthatott a fesztivál közönsége. A tizedik év pedig tartogatott meglepetést is, amiről szintén szó esik a podcast adásban.

