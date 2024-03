Ez nem egy tematikus-, hanem egy kis túlzással életmű kiállítás, kezdte esztergomi tárlata kapcsán annak ismertetését Bajkó Csaba. A fotóművész a 24 Órának nyilatkozva azt is elárulta, hogy azért lett Fényipari jövetmenet a kollekció címe, mert ezzel akart arra utalni, hogy az itt és most látható kompozíciók az elmúlt időszakában történt utazásai során készültek. Az alkotó többek között Budapest, Párizs és Dubaj különböző pontjain fotózott, mely képekből készültek a kompozíciók. A kiállítás amolyan stílusosan eklektikus, hiszen a rendkívüli megkapó képek között látható portré, absztrakt, fázis- és tárgyfotó és minden más is.

Technikákat tekintve is vegyes a kollekció, hiszen digitális és hagyományos módon készült fotográfiával is találkozhatunk Bajkó Csaba kiállításán. Az ötven éve alkotó művész a megnyitón arról is beszélt, hogy szerződése van az internet egyik legismertebb általános képtárával, a Getty Images-szel, illetve művei láthatók a Ludwig Múzeumban, valamint egyes fotográfiái szerepeltek a Velencei Biennálén, de érdemes megemlíteni, hogy tagja a Magyar Fotóművészek Világszövetségének is. Arra a kérdésre, hogy ezek után mi vitte arra, hogy Esztergomban, egy viszonylag kisebb városban is kiállítson, azt válaszolta, hogy régóta nagyon jó kapcsolatban van Mécses Éva Hildával, az Eurohíd Alapítvány kiállításszervező munkatársával, ő hívta meg a királyvárosi helyszínre és nagy örömmel mondott igent.

Tagság óceánon innen és túl Bajkó Csaba sok egyéb más mellett így ír önmagáról honlapján: „Jóllehet a fotózás nem a foglalkozásom, hanem az énem másik oldala, de a képeimmel több fotópályázaton is nyertem. Fotóim 2006 óta megtalálhatók a Flickr honlapján és számos más oldalakon (flickriver), de a saját honlapomon is. Elvégeztem fotós képzéseket a New York-i MoMA (Museum of Modern Art) és az MSU (Michigan State University) egyetemen. Az egyik legnagyobb amerikai fotóügynökséggel (Getty Images) van szerződésem, így azóta 190 fotómat felvettek a kollekciójukba. Fotóim megjelentek az amerikai LIFE Magazinban és a 2018-as Velencei Biennálén kívül számos más nemzetközi fórumon.” A művész többek között tagja az Amerikai Fotográfiai Társaságnak, a Nemzetközi Fotóművész Szövetségnek, a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének, illetve a Global Photographic Unionnak is.

A több mint kétszáz kiállításon túl lévő Bajkó Csaba a Kapcsolatok Háza galériájában most megrendezett tárlata majd minden részletéről, a képekről mesélt egy-egy sztorit. Az egyik ilyen volt egy tripla triptichon, melyen a Közép-Európai Táncszínház társulata, azon belül is balett-táncos férfiak és nők láthatók, amint együttesen mozognak, és alkotnak különböző formákat, alakzatokat az adott színházi performansz keretében. A kiállítás egyik legkülönlegesebb darabja a Verseny című, egy női petesejtet tojás, és hímivarsejteket apró virágszálak által bemutatott fotó, melyről Bajkó Csaba elmondta, hogy ezért 2018-ban Németországban megkapta a Bernd Mai-díjat. Az elismerésről tudni kell, hogy ezt a világon eddig csak nyolc alkotó vehette át, de magyar művész még eladdig nem kapott ilyen díjat.

Bajkó Csaba fotóművész Fényipari jövetmenet című kiállítása április 28-áig várja a közönséget az esztergomi Kapcsolatok Házában. Az alkotóról bővebben a bajko.hu oldalon lehet tájékozódni.