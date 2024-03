A 2023 év végén a Kölcsey Ferenc utcai Duna Múzeumba került új gyűjtemény 150 különféle darabból áll, melyek jelentős részét geodéziai- és mérőeszközök teszik ki.

Az eseményről a Vízmérce oldalon adtak hírt a szakemberek. A vízügyi múzeum által jegyzett cikkben így írnak a fejleményről: „A műtárgyak Marosi Sándor földmérő, műszaki tanár magángyűjteményéből valók, aki 1972-ben kezdte el a tudatos és módszeres gyűjtést. Marosi ekkor a győri Mayer Lajos Vízügyi Szakközépiskola tanára volt, diákjai közül többen a fővárosból jártak az iskolába. Egyik tanítványa hívta fel a figyelmét a Fővárosi Vízműveknél akkoriban zajló selejtezésre. Marosi megbeszélte diákjaival, hogy a kidobásra ítélt műszereket, eszközöket inkább hozzák el neki, így a következő héten már hét darab műszerrel jelentek meg a nebulók a tanár úr óráján.”

Az írásban arról is olvasni lehet, hogy ahogy gyarapodott a fent említett kollekció, úgy ment annak jó híre a szakmában, sőt, a gyűjtőhöz – kedves kollégái lelkesedésének köszönhetően – egyre többféle muzeális értékű tárgy kerül, így például a fentieken túl, térkép, könyvek és analóg asztali számológépek, mechanikus kalkulátorok is. (Érdekességként érdemes megemlíteni, hogy ez utóbbiakból ezen gyűjteménytől függetlenül jó pár látható az esztergomi Balassa Bálint szakközépiskola számítógépes tantermeiben is.)

Mint olvasható, a szenvedélyes gyűjtő „hagyatékokat is átnézett, illetve jelen volt földhivatalok, tervező irodák selejtezésénél is”. Marosi Sándor minden egyes megmentett tárgyat kellő gondossággal tartott és kezelt, így azok megfelelően jó állapotban maradtak az utókorra, illetve akkor most már, a Duna Múzeumra, és az oda látogatókra. Az esztergomi intézmény azt tervezi, hogy a Marosi-gyűjteményből idén kiállítást rendeznek, olvasható az idézett cikkben.