Sokan úgy vélik, hogy a kistelepüléseken nem történik semmi, ám vannak olyan községek, mint például Annavölgy, melyek többszörösen rácáfolnak erre az állításra. Az említett helység nevéhez számtalan sikeres kezdeményezés fűződik, amellyel élen járnak a közösségépítésben.

Mindehhez a községi könyvtár is hozzájárul, melyet több éve elhivatottan vezet Hidasiné Nánási Nikolett. Újító gondolataival nemcsak a könyvtárba beiratkozottak számát növelte, hanem sikerült elérnie, hogy az intézmény egy rendszeresen látogatott közösségi tér legyen, ahol nemtől és kortól függetlenül mindenki találhat magának kikapcsolódási lehetőségeket.

– Vannak már jól bevált programjaink, mint például a nyári táborok, kialakult egyfajta rendszeresség. Férjemmel, Hidasi Zsolt Milánnal arra törekszünk, hogy a gyermekek ne csak kikapcsolódjanak, hanem új ismereteket is szerezzenek például a felelős állattartás és a környezetvédelem terén is. „Légy bátor!” címmel évente több előadást is tartunk arról, hogy baj esetén kortól és nemtől függetlenül hogyan lehet, illetve hogyan kell cselekedni. Újításként tavaly volt „szabadulószoba”, ami tulajdonképpen a község egész területét lefedte. Utóbbinak kifejezetten nagy sikere volt és a gyermekek megtanultak csapatban, együtt dolgozni – idézte fel.

Egyre népszerűbbek a MenőMolyok, ami a néhány éve könyvtárba járó fiatalokból álló csapat. A tagok minden rendezvényből aktívan kiveszik a részüket, például Bányásznapon verseket mondanak, a falusi disznótoron karszalagot osztogatnak. A csoport emellett a helyi és környékbeli településeken is fel szokott lépni tánckoreográfiáival. Meghívást kaptak Tatára is, ahol egy egész műsorszámot adtak elő színpadon.

– A tavalyi év nagy újításaként indult el a Varázsvilág Könyvklub, mellyel az olvasásra kívánom ösztönözni a gyermekeket, sokszor beszélgettünk is a művekről. Év végéig pecséteket gyűjthettek azáltal, hogy kölcsönöztek és végigolvasták az egyes műveket. Plusz pecsét járt azért, ha írtak egy ajánlót a kötetek kapcsán, vagy ha kötelező olvasmányt, nehezebb regényt választottak. Az eredményhirdetéskor értékes ajándékokat sorsoltam ki a résztvevők között. Az idei év elején újra elindult a verseny – mondta.

Megtudtuk azt is, hogy a kiállítások továbbra is népszerűek, az elmúlt évben például Hosszú Judit amatőr festő alkotásait is megtekinthették az érdeklődők. Többször tartottak szemétszedést, ami szintén összekovácsolja a közösséget. Jó kapcsolatot ápolnak Epöllel, az ottani Cselényalja Színtársulat több előadást is tartott Annavölgyön. Moczik Csaba, amatőr csillagász, az MCE Felsőgallai Amatőr Csillagász Klub tagja gyakran ellátogat Annavölgyre, a csillagles mellett beszélgetni is szokott a jelenlévőkkel a világegyetemről és az égitestekről.

– Tavaly először szerveztem adventi ablaknyitogatót, a legtöbb helyszínen vendégvárás is volt. Rejtvény formájában írtam ki, hogy melyik utcában kellett megtalálni az aktuális számot. A 24-es ablak volt a könyvtár, így Szenteste napján én fogadtam az érdeklődőket. Mindenki kitett magáért, hiszen süteményekkel, zsíros kenyerekkel, forralt borral, teával is kínálták az ablakvadászokat. Új ismeretségek és barátságok is születtek, remekül sikerült a program – tette hozzá.

A Komárom-Esztergom Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KEM-KSZR) minden év decemberében karácsonyi ünnepséget szervez, ahol összefoglalják az egész éves tevékenységet, valamint díjazzák azokat a könyvtárosokat és intézményeket, melyek kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Nikolett nem is sejtette, hogy az annavölgyi könyvtár is elismerésben részesül.

– Jó érzéssel töltött el, hogy elismerték a munkámat. Szeretnék helyi értéktárat létrehozni, mert van annyi fontos értékünk, melyeket érdemes lenne megőrizni az utókor számára. Bízom benne, hogy a fiatalok és felnőttek idővel minél jobban fogják ápolni a hagyományokat és arra törekszem, hogy ők is nagyobb arányban vegyék ki a részüket a helyi közösség életéből. Ezen felül karaoke partikat tervezek a könyvtárban, mellette idén minőségi műsorokkal is színesíteném a programkínálatot – tette hozzá.