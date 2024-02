Az oroszlányi kulturális élet meghatározó alakjáról szólt a délután február 22-én, csütörtökön a Kölcseyben. Závory Zoltán 1956-ig a régi vájáriskola igazgatója volt, később a József Attila Általános Iskola rajztanára lett, utána a gimnáziumban oktatott, onnan ment végül nyugdíjba. Oroszlány a mai napig nem feledi nevét: 1995. augusztus 20-án elismerő oklevelet adták át életművéért, 2005-ben pedig utcát neveztek el róla. Most emlékkiállítást rendeztek alkotásaiból.

Emlékkiállítás nyílt Závory Zoltán neves festőművész alkotásaiból a Kölcseyben. Munkásságát egykori tanítványa, Kucsera András méltatta.

Forrás: oroszlany.hu

A rendezvény első perceiben virtuálisan megidézték Závory Zoltánt is, hiszen a Vitray Tamás 1993-ban vele készült riport filmjéből vágtak be értékes képsorokat. Ezután Körtvélyfáy Zoltán megbízott igazgató köszöntötte a megjelenteket, majd felidézte a mester városhoz köthető életművét, kitért azokra az évekre, amikor elindította a képzőművészeti szakkört a bányászvárosban.

Egykori tanítványa méltatta az emlékkiállítást

– Oroszlányban töltött mintegy két évtized elegendő volt számára, hogy maradandó művészi és pedagógusi tevékenységet fejtsen ki – nyilatkozta a megbízott dirigens, aki elmondta azt is, hogy ezen idő alatt egész művészgenerációt indított el. Többek között Árvai Jánost, Keller Józsefet, Kucsera Andrást, Szedlák Jánosnét, Sztancsik Zsuzsát és Zsombolyai Máriát. A megnyitón Kucsera András egykori tanítvány is méltatta Závory emlékét és felidézte, hogy felvételi munkaként egy vadkacsát kellett rajzolni az első órán. Kiemelte, hogy ez csak egy szelete annak miért fontos Oroszlány számára a festőművész. Önmagában is egy nagyon jelentős művészről van szó.

– Závory Zoltán neve akkor is megkerülhetetlen, ha egyházművészetről van szó. Csaknem 280 templom őrzi a keze nyomát Európa-szerte – hívta fel a figyelmet Körtvélyfáy Zoltán, aki szerint a pusztavámi templom falképeinek helyreállítása különlegesen nagy kihívást jelentett számára. Itt ugyanis véletlenül a templomépület alól kibányászták a szenet, és 20-25 centiméterre az egész lesüllyedt. A freskók halszálkaszerűen repedtek meg. A másik igen nehéz feladata az 1985-ös földrengés után, az isztiméri templom felújítása volt.

A műkedvelőknek jó hír, hogy a 33 alkotást bemutató kiállítás március 19-ig tekinthető meg, illetve az is, hogy hamarosan emlékszoba nyílik március 21-én, csütörtökön a Kölcseyben - olvasható a honlapon.