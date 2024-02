A rendezvényen Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata, a Komárom-Esztergom Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége és a Csolnoki Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében köszöntötték a jelenlévőket. Kolonics Péterné, Csolnok polgármestere örömét fejezte ki, hogy tíz év elteltével újra Csolnokon rendezzék meg a bált. Különleges pillanatnak nevezte, hogy a rendezvényen a helyi kórusok és a fúvószenekar is együtt léphetett fel.

Popovics György, a vármegyei önkormányzat elnöke felidézte, hogy hazánkban évszázadok óta együtt élnek békességben a magyar és német nemzetiségűek, akiknek hagyományai, kultúrájuk, énekeik, táncaik, viseletük, szokásaik gazdagítják és gyarapítják nemzetünket. Méltatta a csolnokiakat, hiszen a helyiek ismerik, elismerik és szeretik a német nemzetiség által közvetített kincseket, melyek az idő folyamán beépültek a mindennapokba és szerves részei az ünnepi alkalmainknak. Ismertette, hogy egyre több, német nemzetiséghez köthető érték szerepel a vármegyei értéktárban, és megköszönte mindenkinek az értékmegőrző munkáját. Erős Gábor országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: számára mindig is fontos volt a hagyományok ápolása, véleménye szerint a sváb települések ebben is élen járnak, továbbá rendezettség, tisztaság jellemzi a német nemzetiségű lakossággal rendelkező helységeket.

A bált Waldmann-né Baudentisztl Éva, a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzatának elnöke nyitotta meg, fellépett a Wagenhoffer Kórus, a Csolnoki Német Nemzetiségi Vegyeskórus, a Csolnoki Nyugdíjasklub Énekkara és a Csolnoki Fúvószenekar is. Zenélt az Alte Kameraden zenekar, a vacsora után nyitótáncot adott a szigetszentmártoni Sankt Martin Német Nemzetiségi Tánccsoport, majd a Csepel-szigetről érkezett Lohr Kapelle felelt a hangulatért. Az esti órákban az érdeklődők megtekinthették a falumúzeumot is, éjfélkor tombolasorsolást és rozmaringárverést is tartottak.

A rendezvényen a meghívott vendégként jelen volt többek között Harasta Renáta, az Országos Német Önkormányzat irodavezetője, Kreisz László, a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa (Landesrat) elnöke, dr. Tittmann János, Dorog polgármestere, a kistérségi tanács elnöke és Szax László, a Csolnoki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is.