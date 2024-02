Az Eurohíd Alapítvány képviseletében Mécses Éva Hilda állt a közönség elé január 28-án a Kapcsolatok Háza galériájában, amikor Nádor Géza fotográfus Látványtárlat című kiállítása megnyílt. Mint többek között fogalmazott: „A látványtárlat cím a múzeumi látványtárakra szeretné visszavezetni a nézőt. Egy látványtárban nem szükségszerűen kell tematikusan kiállítani a tárgyakat, alkotásokat.

Ezen a tárlaton sincs tematika, ugyanakkor mégis minden összefügg. Nem csak azért, mert Nádor Géza fotózta őket, hanem mert bármerre nézünk, épületelemeket és emberi kéz által összerendezett „köveket” látunk. A kiállított képek nagyon letisztultak, mind formákban, mind színekben. Ugyanakkor nem próbáltunk beszorítani minél több képet, ahogy azt egy látványtártól elvárnánk, inkább lazán közelítettük meg a fogalmat.”

Nádor Géza esztergomi tárlata máricus 3-áig lesz látható

Fotó: Pöltl Zoltán / Forrás: 24 Óra

A folytatásban Mécses Éva Hilda abbéli gondolatait fejtette ki, hogy Nádor Géza esetében milyen jelentősége van annak, hogy eredeti szakmája régész, s ez miként jelenik meg fotográfiáin. Erről így beszélt a megnyitón: „Nádor Géza eredeti foglalkozása régész, innen adódik a fotók témája. Nem csak szakmai kötődésre gondolok a műemlékek felé. Egy régésznek nagyon jól meg kell figyelnie a környezetet és a tárgyakat, amiket vizsgál.

Látszik is ez a gondolkodásmód a fotókon: a pontos megfigyelés, a részletek kiemelése. Néha olyan ábrázolásokkal találkozunk a munkákon, ami egészen elgondolkodtató, hogy mit is ábrázol, annyira kis részletet láthatunk csak az egészből. De ez nem zavarja meg a nézőt, hiszen a hangulat, a látvány így is átélhető. Az, hogy ezek az álló, statikus tárgyak mégis élővé válnak, a fénynek köszönhető. A fény és árnyék hatása az, ami ezekbe a fotókba életet visz.

Mivel a fényviszonyok folyamatosan változnak, ki kell várni az a pillanatot és megkeresni azt a pozíciót, amitől a látvány élni tud. Nádor Géza ennek nagyon jó mestere.” Esztergomi kiállítása megnyitóján Nádor Géza röviden arról beszélt, hogy jó negyven évvel ezelőtt régészként kezdte pályafutását, de dolgozott könyvtárban, könyvkiadónál is, majd belefogott a bélyegzőkészítésbe, illetve a szitázásba. Most bemutatott műveivel kapcsolatban elmondta: a statikusabb megfigyelésekre okot adó dolgok érdeklik, a szemlélődés, az elgondolkodtató és az abból következtethető asszociációk foglalkoztatják. Nádor Géza fotóit március 3-áig lehet megtekinteni a Kapcsolatok Háza galériájában.