A futball svéd klasszisa mellett ott van a kosárlabda Dennis Rodman-je, aki szintén egy fura szerzet, a kézilabdában pedig a német Stefan Kretzschmar. Jobb, ha utóbbi nevét meg se próbáljuk kimondani, a nyelvünk biztosan beletörik, elég róla annyit tudni, hogy ő a kézilabda punkja, akiről nemrégiben dokumentumfilm is készült.

„A Handball Punk” becenévre hallgató Stefan Kretzschmar a 90-es, 2000-es években nemcsak a változó hajszerkezetével, de remek teljesítményével is rendre a figyelem középpontjába került. A róla szóló videóban elmondja, hogy mindig is nagyon hiúnak érezte magát, hiszen a hiúság a siker egyik alapfeltétele. Ahogy egyre ismertebb lett, úgy egyre többen tekintettek rá példaképként, pedig egyáltalán nem élt profi sportolóhoz méltó módon. Dohányzott, szórakozóhelyet vezetett, sokat bulizott, még akkor is elment kikapcsolódni Izland fővárosában, mikor csapatával fontos mérkőzést játszott a Bajnokok Ligájában.

De ezek mind bocsánatos bűnök, és nem ezekre a kisiklásokra, hanem kimagasló teljesítményére, pozitív kisugárzására, személyében rejlő erőre emlékeznek hazájában. Dirk Nowitzki ex-kosárlabdázó és Toni Kroos német válogatott futballista is elismeri Stefan Kretzschmar nagyságát, mindketten úgy vélik, ő a német sportélet legendái közé tartozik.

Ám a punk ahogy öregszik, felhagy a lázadásával, így volt ez piercinges, tetovált barátunk esetében is, aki rájött, hogy ha lázad, akkor nem fog fejlődni. Jelenleg ő a Füchse Berlin sportigazgatója, a mérkőzésekre szerencsekövet is magával visz, az óráján meg kell jelennie egy rókának és a csapat zokniját is kell viselnie, hogy meglegyen a győzelem – legalábbis ő ezt vallja. A dokumentumfilm megtekintése közben őszinte vallomásnak is szemtanúi lehetünk, hisz elárulta, hogy az első években alig vett részt gyermekei életében, de már „meglágyult” a szíve annyira, hogy bepótolja a kimaradt esztendőket. Ha nem is Hollywoodban, de Németországban biztosan csillagba fogják még vésni a nevét.