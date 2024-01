Tibornak már jelentek meg könyvei sport témában, ez az első, amelynek középpontjában a zene van, és a zenéhez fűződő viszonya. A kötetben magáról annyit osztott meg: futballista szeretett volna lenni, aztán egy sérülés miatt a keverőpultok felé fordult. Dolgozott lemezlovasként, írt a 24 Órának, ahol Veizer Tamás által szerkesztett Hi-Fi Pódiumban is sok írása jelent meg. Televíziózott, a Radír Rádió után több országos lefedettségű műsorszolgáltatónál is dolgozott. Ilyen ikon és példakép volt számára Komjáthy György, akinek műsorában is elhangzott több interjúja. A kötet általános zenetörténet mellett sok személyes élményről is lehúzza a leplet. Különlegessége, hogy minden mondanivalóhoz tartozik egy-egy zenei ajánlás.

