Hagyomány, hogy az Újévi koncert mindig tartogat meglepetéseket a közönségnek és ez az idén sem volt másként. Tatabánya Város Fúvószenekara 50 éves születésnapját ünnepli, így a fellépés a jubileumi év nyitóeseménye is volt egyben.

Az esten a zenekar repertoárjának legnépszerűbb darabjai csendültek fel Szabó Ferenc és Szicsó István karmesterek vezénylete mellett, a tételeket pedig a meghívott vendégek tették még emlékezetesebbé. Többek között az Erkel Ferenc Zeneiskola kórusa és a kiváló énekes, a 2010-es Megasztár című tehetségkutatóból jól ismert Giorgio fellépése járult hozzá és tette változatossá az előadást. De ne siessünk ennyire előre! Előbb még a polgármesteri köszöntő következett, amit a Kányádi Sándor “Csendes pohárköszöntő” gondolataival vezetett fel Szücsné Posztovics Ilona.

– Újév alkalmából három kívánságom van. A béke, a szeretet és az idő valódi értékének felismerése – kezdte a városvezető, aki szerint egyszerre teljesül mindegyik a koncert idején. Ezután színpadra szólították a városvezető mellé a karmestereket is, hogy a gratulációt követően ünnepélyesen magasba emelkedjen a három pezsgős pohár.

A meghívottak között volt Bencsik János országgyűlési képviselő és Lusztig Péter, a vármegyeszékhely alpolgármestere is. Külön köszöntötték a város valamennyi intézményének képviselőjét és a Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola résztvevőit. A komáromi Egressy Fúvószenekar és az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar részéről is többen megtisztelték a rendezvényt, valamint a házigazda zenekar alapítványának korábbi vezetői is.

Mesterek Január elsején és másodikán este a zenekar elé állt Szabó Ferenc, aki 1991 óra karmestere a városi fúvósoknak, később 1997-től a komáromiakat is vezényli. 1998-tól a Győr Symphonic Band karmestere, egyidőben tanára a Széchenyi István Egyetem művészeti karának, és a fúvós master képzést is ő vezeti. 2015-től a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöke. A Tatabánya Kultúrájáért Díjat 2021-ben vehette át, két évvel később komáromi díszpolgár lett. Első magyar karmesterként 2023 februárjában a belga Királyi Zeneakadémia meghívására az ottani koncert fúvószenekarral dolgozott, néhány hét múlva pedig amerikai meghívásnak tesz eleget. Észak-Iowa Állami Egyetemének válogatott zenészeit, fúvósait vezényli majd. Szicsó István az Erkel Ferenc- és a Dallam Zeneiskola kürt tanára, valamint zenekarvezetője. Karmester képzést Győrben végzett, Szabó Ferenc irányítása és koordinálása alatt. Tatabánya Város Fúvószenekarát 2016-tól vezényli.

Ezután a dallamoké lett a főszerep. A zenekar játszott az egykori osztrák császárné és magyar királyné, Sissi emlékére állított zeneművet, majd a Dés László és Nemes István nevével fémjelzett mucicaldalt, a Zene az kell címűt. Sokszor szerepeltek már Jacob de Haan Holland zeneszerző művei a fúvósok fellépésein, a most felcsendült darab Észak-Amerika őslakosainak, a dakota indiánoknak állított méltó emléket. A tételek megidézték a bölényvadászatot, a pipafüsöt és a szellemvadászatot is. A zenekarral egyidőben született dallamok által Afrikába, a fekete kontinensre is elkalauzolta közönségét az együttes.

Az est kiváló apropó volt arra is, hogy tíz ifjúnak szóljon a taps, akik a klarinétosok, a trombitások, a kürtösök és a fuvolások között foglalnak helyet és akik az előző évben csatlakoztak a zenekarhoz. A fiatalok bemutatását díjátadó követte.

Az év zenésze lett, tehát 2023-as feliratú cintányért kapott Szabó Zoltán (tuba), Kozári Péter (szaxofon) és Kovács Kornél (klarinét, kürt). Ők a ’80-as illetve a ’90-es évek óta meghatározó tagjai a zenekarnak, de díjat osztottak a 18 év alatti kategóriában is. Hatalmas köszönet járt többek között Nacsa Istvánnak a kották gondozásáért, valamint Zsóka Andreának és férjének az audiovizuális eszközök használatáért. Díszoklevelet kapott Muri Tibor és Nagy Pál Zoltán, akik 50 éve tagjai a csapatnak. Az esten kisorsolták, hogy a tatabányai intézmények közül a Szent Teréz Idősek Otthona kapja az úgynevezett házi koncertet a fúvósoktól.