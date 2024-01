Az utolsó napon is sokan voltak kíváncsiak a tatai vármúzeum időszaki kiállítására. A gyerekek most is lelkesen és izgalommal telve kutatták a homokot leletek után. A felnőttek pedig érdekes előadásokat hallgathattak meg a tárlattal kapcsolatosan. Többek között megismerkedhettek a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának lehetőségeivel, a dömösi ásatás eredményeivel is. Illetve érdekes beszélgetést tartottak a fémkeresők használatáról és a közösségi régészet jövőjéről.

A szervezők könyvvásárral is készültek, ahol saját kiadványaik mellett széles tematikájú használt könyvek közül is válogathattak az érdeklődők. A napot az utolsó kurátori vezetéssel zárták, ahol utoljára utazhattak a lábunk alatt heverők meséihez a Kuny Domokos Múzeumban.

Azonban az élet nem áll le a múzeumban. Vasárnap különleges sétákkal várják az érdeklődőket. A múltidéző sétákon többek között a Török kori átjáró és az ágyúterem titkaira is fény derül.