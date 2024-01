A mostani tárlaton a római korszaktól és az egykori Gardellaca településtől kezdve a bányászat legszebb évtizedein, a sportélet legnagyobb sikerein át a helyi kötődésű írók által publikált művekig és Tokodról szóló szakdolgozatokig számos érdekességet láthattak az érdeklődők. A méltán híres üveggyár históriájában is elmélyülhettek a látogatók, de kezükbe vehették többek között a Tokodi Faluközösségi Egyesület első huszonöt évét bemutató kötetet is. Ottjártunkkor tekintette meg a tárlatot és a számtalan régi fényképet Bánhidi László, a nagyközség polgármestere is, aki szintén örömét fejezte ki, hogy a lakosok ily fontosnak tartják a közös múlt megőrzését.

Fényképek

A tokodi címer történetén túl számos régi fotót is meg lehetett tekinteni a könyvtárban, melyek főleg az idősebb korosztály képviselőiben ébresztettek nosztalgikus érzéseket. A május elsejei felvonulások, a közgyűlések, a különböző rendezvények, illetve az egykori Aranykalász Termelőszövetkezet mindennapjait bemutató tabló is nagy népszerűségnek örvendett. A nagy sikerre való tekintettel idén ősszel akár újabb helytörténeti kiállítás is nyílhat az intézményben.