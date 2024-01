Az ismertető szerint a mikrosebész specialista a hazai munkája mellett missziót is vállal, többek között Kongóban is szolgál. Az esten minden bizonnyal kitér majd hivatására, a mai magyar valóságról, a misszióiról, és arról is, hogy milyen erőt nyújt számára a Krisztusba vetett hit. Tóth Bertalan plébános szeretettel várja az érdeklődőket.