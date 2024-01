Ezúttal a Szentgyörgymezői Olvasókörben adták át az elismeréseket, egy zenekarnak, egy kulturális referensnek és egy zenetanárnak. Az eseményen Erős Gábor országgyűlési képviselő és a majdnem teljes helyi képviselő-testület is részt vett. Hernádi Ádám polgármester az ünnepség elején elmondta: A kultúra Esztergom életében mindig is meghatározó szerepet töltött be 1050 éves történetében. Számos kimagasló művész köthető városunkhoz, akik itt éltek vagy alkottak, mondta a városvezető.

– Közülük ma Babits Mihályt emelném ki, akinek a nevét viselő díjjal 2006 óta tüntetjük ki azon kiválóságainkat, akik Esztergom kulturális életében kiemelkedő munkát végeztek – tette hozzá a polgármester. Hernádi Ádám hangsúlyozta, hogy minden olyan művésznek, alkotónak hálás, aki tevékenységével a város hírnevét tovább öregbíti.

Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Babtis Mihály-díj Esztergom Kultúrájáért kitüntetést kapott Udvardyné Pásztor Ágnes zenetanár, zeneiskolai igazgató, a Strigonium Consort Régizene együttes és Végvári Ágnes kulturális referens. Az ünnepség részeként a díjátadókon túl irodalmi és zenés műsorral várták az olvasókör közönségét ezen az estén. Kölcsey művét szavalat formájában Müller Mátyás színész tolmácsolta. A díjátadón két elismerés között a Dalinda acapella trió énekelt, illetve mindezek után egy úgynevezett Irodalmi Kávézó keretein belül Reichert Gábor irodalomtörténész Szabó T. Anna költővel és a fent említett énekegyüttessel közösen beszélgettek a Himnuszról és a magyar irodalomról.