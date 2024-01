Régi hagyomány a rock és pop műfajban, hogy egyes slágereket a szerzőkkel szimpatizáló előadók, együttesek feldolgozzák. A cover, mint olyan, mára külön műfajjá vált, és nemcsak a pályájuk elején lévő tehetségeknél, de bizony a nagy rockveteránoknál is, akik ugyancsak szívesen interpretálják kollégáik műveit.

Mindezt azért írom, mert a Horváth Ábel gitár, Varga Olivér ének, Pap Kristóf dobok, Matusek Barnabás basszusgitár, Bordás Gergely gitár alkotta esztergomi String Rupture eddig két cover-rel, azaz feldolgozással is nyomot hagyott az eddigi egyéves pályafutása során. Az első, egy Metallica-dal volt, az rögtön nagyot lökött a formáció szekerén, hiszen ezzel a produkcióval 2023 áprilisában elnyerték a Dobó Katalin Gimnázium Star Wars tehetségkutató versenyének közönségdíját.

Most pedig, ha nem is a reszelősebb műfaj, a rock vagy a metal féltekéről, de bizony a popzene karácsonyfájáról kapták le a csúcsdísznek számító Wham sláger, a Last Christmas című opuszt, hogy George Michael-ék szintetizátor alaphangú kompozícióját átültessék a torzítós gitár világába. Mint ismeretes manapság nemcsak az élő fellépéseken mérhetik le a közönségszimpátiát az előadók, zenekarok, a közösségi oldalakon való szereplés is hatékony visszajelző rendszer. A String Rupture Last Christmas feldolgozása pár napja, karácsony előtt startolt el a közösségi oldalakon, így oda még nagyon várják a reakciókat, a lájkokat, megtekintéseket és megosztásokat, de úgy tűnik nem lesz ezekben hiány.

A banda ugyanis jó érzékkel nyúl a hangszerekhez, a különféle zenei témákhoz, saját ötleteik és energiájuk lévén pedig szintén nem kell őket félteni, valószínűleg sokat fogunk még róluk hallani. De, hogy ne csak a feldolgozásokról legyen szó, álljon itt a tőlük kapott sajtóanyagból egy részlet: „Gőzerővel dolgozunk saját dalaikon, célunk hamarosan egy saját kislemez megjelentetése és nyári fesztiválokon való zenélés.” Egy másik részben pedig így fogalmaznak saját magukról: „A zenekar eddigi rövid története is sok izgalmas kalanddal teli, hiszen felléptünk már óvodában és általános iskolában a Zene világnapja alkalmából, volt önálló égszakadással egybekötött szabadtéri koncertünk a dorogi Kacsában. Stílusunk még formálódik, de példaképeink többek között a Metallica és a Bullet for my Valentine zenekarok.”