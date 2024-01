Jövőre az amatőrök számára rendeznek tárlatot

A. Bak Péter természetelvű, realisztikus, hagyományos tájképei közül a lábatlani dunai látkép minden bizonnyal megragadja a tekinteteket, hisz a városon áthaladva nem is sejtik a közlekedők, hogy talán itt a legszebb a kilátás a folyóra. Nem véletlen, hogy az olajjal farostlemezre készült szentendrei utcakép kitüntetett helyre, a bejárattal szembe került, a gazdag színvilága szabályosan becsalogatja a látogatókat a terembe. A lábatlani festőművész végül elárulta, hogy jövőre rendezik meg a vármegyei amatőr művészek második vármegyei tárlatát, két év múlva pedig újra a professzionális művészek mutatkozhatnak be. A megnyitót követően a klubhelyiségben kis fogadással is készültek a jelenlévők számára, majd Munkácsy zenészei címmel vetítéssel egybekötött koncertet is tartottak az intézményben. A tárlat február 16-ig látogatható.