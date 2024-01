Mandusitz Zsuzsanna intézményvezető beszámolója szerint az elhangzott történetek olykor megnevettették, meghatották, sőt egyben el is gondolkodtatták a közönséget. Egyúttal köszönetet is mondott a műsorban szereplőknek, hiszen a rendezvény révén az érdeklődők is bepillanthattak a kultúránk örökségébe és a rendhagyó élmény a mindennapok során is nagy segítséget nyújthat számunkra.