Számos különböző kulturális hír érdekelte a Kemma.hu olvasóit 2023-ban, jól mutatja ez is azt, hogy mennyi arca, színe, formája van a kultúrának. Kinek a mozi, kinek a képzőművészet, másnak a zene és koncertek, vagy épp a hagyományőrzés a szíve csücske. És ez így is van jól. Lássuk, mi is érdekelte olvasóinkat!

2023 őszén Epölön, a helyi kultúrházban szó szerint mindenből érték lett. A Kultúrházak éjjel-nappal (KHÉN) országos programsorozat kiemelt helyszínén a színpadi előadások, festmények, textilművészeti és makramé alkotások, valamint az utazó Pilinszky-kiállítás mellett azt is megmutatták, hogy az ajtópánt és a harapofogó, hogy néhány darab fa és fém több, mint ajtópánt és harapófogó, fa és fém.

A Mocsai Pajtaszínház a Hol vagy Petőfi? címmel versszínházi előadással érkezett, a komáromi Újhold régitánc együttes pedig Táncos Európa címmel idézte majd meg eleink táncait. Blinczinger Béla, Muszela Imréné helyi festőművészek és Kissné Thoma Tünde mocsai textiles alkotásaiból, az epöli Makramé és Nemezelő szakkör munkáiból nyílt a kiállítás, és Epölre érkezett a Pilinszky János: „A szeretet több a hitnél” ROLL-UP vándorkiállítás is a Kertész Imre Intézet közreműködésével.

No meg maga Novák Péter, a KHÉN „nagykövete” is, aki nemcsak a közönség soraiban, de a színpadon is „tiszteletét tette” Gábor Klára, az újholdasok és a mocsaiak vezetőjének, a Kultúrházak éjjel-nappal ötletgazdájának invitálásra. Így a népszerű színész-rendező-énekes is beállt a régitáncosok közé, amelyet, ahogy utána a Kemma.hu-nak elmondta, nagyon élvezett.