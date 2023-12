Sokan úgy ismerik a tatabányai Éles Anettet, mint egy sikeres üzletasszonyt. Méltán, hiszen 2013 óta vezet egy vámmal és logisztikával foglalkozó céget a férjével és egy üzlettársukkal közösen. Csakhogy mások egy olyan Éles Anettet is ismerhetnek, aki egyre sikeresebb az irodalmi terepen. Több, mint húsz antológiában jelentek már meg versei és novellái, legújabb gyermekverseket tartalmazó kötete pedig egyre népszerűbb. A Belebújt a nap a tóba című könyv 2022 decemberében jelent meg és jelölték Az Év Könyve díjra is a gyermekkönyvek között.

− Tízévesen kezdtem el írni, és első verseim közül néhány be is került egy akkori gyermekirodalmi folyóiratba – mondta a kezdetekről Éles Anett, aki ma már az Irodalmi Rádió és Holnap magazin állandó szerzője, akinek lapunkban is jelentek meg már versei. − A Budapesti Tanítóképző Főiskolán végeztem, és annak idején újságírónak készültem, azonban az életutam másfele kanyarodott el, ezért egy ideig nem is foglalkoztam az írással.

Ám a költői vénával megáldott üzletasszony gyermekei születése után újra tollat, illetve klaviatúrát ragadott.

− A gyerekek inspiráltak ismét az alkotásra, nekik szóló verseimet követték hamarosan a felnőtteknek szóló írások is. 2007-ben adták ki ifjúsági regényem, Egy másik világ címmel. Ezt néhány általános iskola felvette az ajánlott olvasmányok közé is − tette hozzá.

Most azonban a fókusz a legutóbbi versesköteten van, hiszen már a harmadik körben van és beválasztotta a szavazó közönség a legjobb tíz mű közé. December tizedikéig lehet még rá szavazni a www.azevkonyve.hu oldalon, hogyv aztán december 15-én kiderüljön, hogy megnyeri-e a Belebújt a nap a tóba a fődíjat.