Az oroszlany.hu beszámolója szerint Az „Így írnak Ők...” sorozat részeként Szebenyi István „Elnémított sorsok – Mindenkinek van egy története” című kötetét mutatták be a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár kiállítótermében. Az amatőr hadszíntérkutató, akinek a móri vérengzés elkövetőinek azonosításában is nagy szerepe volt, ezúttal a II. világháború után, a Rákosi-korszakban és 1956-ban is megtorlás sújtotta a Horthy-korszak hadseregének tisztjeiről írt könyvet.