A Dorogi József Attila Művelődési Ház klubtermében megtartott rendezvényen Cselenyák Imre dorogi író, a program házigazdája és szervezője köszöntötte a jelenlévőket, majd a beszélgetés előtt Temesi Blanka fiatal esztergomi dalszövegíró, zenész játszott néhány dalt a közönségnek.

Cselenyák Imre meghívott vendégével, a Történelmi Regényírók Társaságának tagjaként is ismert Szélesi Sándorral elsőként az írói pályafutásának kezdetét elevenítette fel. Megtudhattuk, hogy kezdetekben sci-fi, később történelmi regények írásával foglalkozott, az utóbbi időben viszont már forgatókönyveken dolgozik. Szélesi Sándor utóbbi területen is sikeres, például Szabó Magda Pilátus című regényét az általa írt forgatókönyv alapján filmesítették meg.

A szerző azt is elárulta, hogy a megfilmesítés a szerencsén is múlik, hiszen minimum ötszáz darab kis filmnovellát kell megírni ahhoz, hogy legalább egyből aztán tényleg film születhessen.

Cselenyák Imrétől azt is megtudtuk, hogy Szélesi Sándorral jó kapcsolatot ápolnak – aki már 2009-ben, az első Boríron is részt vett – és érdekes az is, hogy például összetalálkoztak Kelet-Ázsiában is, sőt mindketten hozzájárultak ahhoz, hogy létrejöhessen a Budapest 150. születésnapja alkalmából született Buda & Pest - egy város zivataros századaiból című regény.

Hagyományosan a rendezvény első harmadában Cselenyák Imre mindig egy meghívott szerzővel beszélget. Járt már korábban a Boríron Bán Mór, Kukorelly Endre, Esterházy Péter és Zalán Tibor is.

A rendezvény második felében a zenéé és a borkóstolásé volt a főszerep, a jelenlévők Ábrók Sándor, Bohner Ferenc és Szőke János helyi borosgazdák nedűit kortyolgathatták, akiknek Cselenyák Imre ezúton is köszönetet mondott. Végül pedig a megjelent tíz író olvasott fel egy-egy részletet a műveiből.