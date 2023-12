Várakozás 21 perce

Ezek az advent első hétvégéjének legmenőbb esztergomi programjai

Szakrális és profán, így is lehet jelzőzni a december és egyben advent első hétvégéjének programjait. A kínálat széles körű, így azokat is várják, akik a meghitt elmélyülésre vágynak, és azokat is, akik a színesebb, pörgősebb hangulatokat helyeznék előtérbe most.

Minden készen áll az adventi forgatagra

Az időjárás jól átírta a tervet, de ha minden igaz, december 2-án megnyílik a főtéren berendezett Esztergomi Adventi Vásár. A fő attrakció, a Széchenyi téren felépített jégpálya már délelőtt 10 órától várja a korcsolyázni vágyókat, a vásár hivatalos megnyitója délben lesz. Kovács Fruzsina koncertje 14:30-kor indul a főtéri színpadon, a liturgikus adventi gyertyagyújtást pedig 17 órakor tartják. Még mindig december 2-ánál maradva: 18 órakor a főtér közönség a Babits Mihály Színház Angyaljáték című produkcióját láthatja. A vízivárosi alternatív művelődési központ, a Kaleidoszkóp Ház e napon 21 órától hívja a Vársz! együttes koncertjére kíváncsiakat, mely eseményen a jegybevétel a Szent Rita Otthon javára gyűlik majd. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy ezen a bulin egyben a karácsonyi csúnyapulcsis viselet lesz a trendi, a ruhaszépség-verseny győztese meglepetésben részesül majd. December 3-án, vasárnap 16 órakor Major Balázs régész, zenével illusztrált előadását élvezheti a publikum a Keresztény Múzeumban. A téma a szíriai remeték élete lesz. 18 órakor a bazilika előtti téren a tavalyi évben már megismert tűzifa-adventi koszorúnál tartanak liturgikus áhítatot, mely esemény innentől minden vasárnap ebben az időben lesz és a rászorulóknak szánt téli tüzelőt célzó támogatási akcióról szól.

