Az összejövetelen Kolonics Péterné polgármester felidézte, hogy sok-sok évvel ezelőtt álmodta meg Prontvai Nándorékkal és Szilágyi Györgyékkel közösen az úgynevezett Omega kanyarban lévő betlehemet, mely minden évben örömmel hirdeti a legszentebb ünnep közeledtét. Külön köszönetet is mondott azért, hogy Prontvai Nándor azóta is minden évben benépesíti a betlehemi istállót.

Kolonics Péterné ugyanakkor arra is gondolt, hogy Csolnok büszkesége lehetne egy faragott betlehem is, csak nem tudta, hogy kivel kellene elkészíttetni az alkotást. Erdélyi barátjuk, Márton Lajos ajánlott egy Farkaslakon élő népi fafaragót, Pakot Áront.

Érdekesség, hogy annak az erdélyi falunak is Nepomuki Szent János a védőszentje, mint Csolnoknak és Farkaslakán a helyi templomkertet is Pakot Áron által készített, a védőszentet ábrázoló szobor díszíti.

– Áron bácsi elmúlt nyolcvan éves. Mikor megkértük a feladatra, azt mondta, most épp két kőszobron dolgozik, de hamarosan nekiáll. Aztán később majd bővíthetjük a betlehemet, mert a jövőre is kell gondolni. Úgy gondolom, mindannyian szeretnénk ilyen bátran tervezni 80 éves korunkban. Most elkészítette a gyermek Jézus, Mária és József alakját, a Három királyokat, Gábriel arkangyalt és a Jó pásztort a báránnyal – idézte fel Kolonics Péterné.

Szeretet A betlehem megáldása után gyertyagyújtást is tartottak a Szent János parkban, ahol Kolonics Péterné azt kívánta, hogy a karácsonyi angyal hozzon a lakosok számára életörömöt, empátiát, toleranciát, szerénységet, bizalmat. Az ünnepek alatt hagyják a harcot a küszöbön, legyenek legalább néhány óra erejéig offline, ne kapcsolják be a számítógépet, törődjenek a lényeggel, próbálják megfejteni, miért van fogyóban az emberi kapcsolataink legerősebb ragasztó anyaga, a szeretet. A helyszínen fellépett a Wagenhoffer kórus és az Edo & Toma Acoustic nevű együttes is.

A község polgármestere azt is elmesélte, hogy nyáron a falubusszal indultak el Erdélybe és hazahozták a szobrokat, melyek árát különféle adományokból és a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjából sikerült finanszírozniuk. Ezúttal is megköszönte mindazok segítségét, akik hozzájárultak a terve megvalósításához. A nyolc darabból álló szoboregyüttesnek Tóth György asztalos felajánlásként készített házat, az ünnepségen Kolonics Péterné egy üveg borral köszönte meg segítségét.

Végül azt kérte, hogy a helyiek fogadják olyan örömmel a betlehemet, ahogy ők megálmodták és ahogy Pakot Áron elkészítette. Az ünnepi eseményen egyébként a Csolnoki Nyugdíjas Klub, a helyi zeneiskolások és a Csolnoki Német Nemzetiségi Vegyes Kórus is közreműködött.