Néhány gazdag, de nem túl művelt hölgy idegesítő módon dicsekszik a gazdagságával és azzal, hogy mennyi pénzt képes elkölteni percek alatt egy Andrássy úton lévő luxusbutikban. Egyébként a műsor egyik fő mondanivalója az, hogy az operatőr különböző luxusmárkák boltjait villantja fel, azok logóit mutogatva. Gyanítom, ez is pénzt hoz a konyhára.

A műfaj persze nem új. A The Real Housewives című franchise-t 2006-ban mutatták be Amerikában, és a különböző városnéven futó év­adai nem csak az Egyesült Államokban, hanem Európában is megmutatták a fényűzésben élő háziasszonyok hétköznapjait. 2017-ben Magyarországon is elindult a trash reality, Feleségek luxuskivitelben címmel a Viasat3 saját gyártású sorozataként. A nézők akkor négy évadon keresztül nézhettek fényűző életmódban élő nőket, és ekkor ismerhették meg Köllő Babett vagy Vasvári Vivien nevét.

A Viasat sorozata 2020-ban ért véget, most pedig – hasonlóan az eredeti amerikai sorozat címéhez, elindult a The Real Housewives of Budapest az RTL-en. A sorozatban 7 nő, többek közt szingli üzletasszony, „bulikirálynő”, gyerekeit egyedül nevelő anya és lakberendező éli és mutatja meg a nyilvánosságnak luxus­életét és keveredik konfliktusokba. A szereplők között van gazdag családba született és jómódban felnőtt, gazdag férfivel házasodott, valamint szegénységből saját erejéből fel­emelkedett nő is, de a végeredmény ugyanaz, mindannyian olyan fényűzésben élnek, ami a hétköznapi ember számára elképzelhetetlen.

A drága táskák, cipők, utazások mögött mindenkinek megvan a saját gondja, van, aki kétségbeesve keresi az igazit, más arra vár, hogy megkérjék a kezét, és van, akinél már csak a gyerek hiányzik. A néző pedig eldönti, irigykedik, vagy nevet a gazdagok életén.

Kis túlzással élve a sorozatban az egy másodpercre jutó luxustermékek és márkák száma legalább öt, ám A Város Királynői ezzel együtt a luxus mögött húzódó mindennapi problémákat is próbálja bemutatni.