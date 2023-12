Derűs percekkel indult a Szépkorúak Akadémiája 2023-as utolsó előadása. A MNM Vármúzeum igazgatója (és egyben a Balassa Bálint Múzeum felettes szervének első embere) Pusztai Tamás azzal fogadta az időseket, hogy előző nap ő bizony megkelesztette a tésztát, majd a december 12-ai reggelen meg is sütötte ínycsiklandó illatú kenyerét, melyet azon nyomban fel is szeletelt a publikum számára, hogy mézzel kenve fogyasszák az előadás előtt. A falatozás után indult a „Karácsony és kézművesség” című ismeretterjesztő program, melynek során számos helytörténeti adalékkal kiegészülve, így például fotók, grafikák és még egy videó is illusztrált, hallgatták meg T. Kocsis Anita / Prokopp Margit előadását.

Ebben szó volt a karácsonyfa eredetéről, melyről talán nem mindenki tudja, hogy először a 16. században, Luther Márton, a német reformátor állított, majd Magyarországon a 17. századtól vált elterjedt szokássá. Szintén szóba kerültek a betlehemesek, a kántálók, az ostyahordók és egyéb karácsonyi játékok előadóinak hagyományai, miként az is, hogy milyen jelképpel bírnak az adventi, karácsonyi díszek. Az expozé egy pontján fotókkal illusztrálva hangzott el a fenti ünnepekkor szokássá vált bábtáncoltatás hagyománya, melynek lényege, hogy betlehem vagy templom formájú háttér előtt adtak elő vidám, meseszerű jelenetek különféle furcsa, esetenként félelmetes bábokkal.

Hasznos ismeretek

Az év vége felé közeledve egy kis visszatekintést is tettünk a Szépkorúak Akadémiája kapcsán. A rendezvénysorozat idén szeptember 12-én indult a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma szervezésében. A helyszín idén a Balassa Bálint Múzeum volt, jövőre a vármúzeum ad helyet a programnak. Az érdeklődőket minden hónap kedd délelőttjén várták a sokféle érdekes témát elbeszélő előadók. Elsőként egy általános bemutatkozó találkozót tartottak, majd a folytatásban a Botticelli festmény története alapján az erényekről volt szó. Ezután a középkori Esztergomról és most a karácsonyi kézművességről beszéltek az előadók. Jövőre január 9-én várják a szépkorúakat az „akadémiára”, akkor Tolnai Gergely az esztergomi vár történetét meséli el az időseknek, illetve később régészet, helyi festők és hagyaték kincsek lesznek soron, mint témák.

Az előadásban szerepelt még az ünnepi asztal terítékének egyedi elemei, tovább a Luca-naphoz kapcsolódó népi babonák, népszokások némelyike, így a fiatal, eladósorban lévő lányok számára kidolgozott tradíció, melynek során a jövendőbeli férj neve vagy társadalmi státusza, szakmája derül ki a jóslásból. Helyet kapott a programban a szaloncukor főzés, a gyertyaöntés praktikája is, ahogy a mézeskalács készítés már-már mágikus kivitelezése. A gyertyaöntésről egy rövid videó is látható-hallható volt az előadásban, ebből derült ki, hogy a régi időkben milyen körülményes technológiával készítették az ünnepekre és más alkalmakra szánt, különböző méretű, formájú és színű gyertyákat. Az előadás végén az idősek az általuk ismert karácsonyi szokásokat idézték fel.