Titkos kalendárium címmel Fekete István munkásságáról szóló vándorkiállítás nyílt a Tatai várban. Goldschmidt Éva, a Magyary Zoltán Tudásközpont és Könyvtár munkatársa a megnyitón elmondta, hogy Fekete István születésének 120. évfordulója alkalmából indult útnak három évvel ezelőtt az a vándorkiállítás, mely az író irodalmi munkásságnak állít emléket. A tárlatot az életművet gondozó Móra Kiadó indította útjára, Tatára a Magyary Zoltán Tudásközpont és Könyvtár és a Kuny Domokos Múzeum szervezésében érkezett, és egy hónapon keresztül tekinthető meg a vármúzeumban.

A kiállítás megnyitójára a Talentum Általános Iskola negyedik osztályosai is kilátogattak. Kerti-Rónai Zsuzsanna, a gyerekek osztályfőnökétől megtudtuk, hogy már eddig is ismerkedtek Fekete István regényeivel. Az elmúlt években az olvasókönyvükben több részlet is szerepelt a Vukból, a Bogáncsból, vagy akár a Tüskevárból. Így a diákoknak nem ismeretlenek a történetek, amikkel a kiállításon találkoztak. Ráadásul most fogják majd házi olvasmányként megkapni a Vukot, így már külön élménnyel kezdhetnek neki a bájos és ravasz róka történetének.