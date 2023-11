Ezúttal is így történt, a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes Pozsonyból érkezett, ráadásul nem először jártak ezen a versenyen.

– Györgyfalvi és mérai táncok egyvelegével készültünk most. Nagyon szívesen járunk vissza Tatabányára, jók az emlékeink és mindig baráti a hangulat – hangsúlyozta Füzék György, a néptáncegyüttes egyik tagja.

Miközben a pozsonyiak hangolódtak a megmérettetésre, a felsőzsolcai lányok csodálatos ruhákban egymás haját tökéletesítették a produkciójuk előtt. Az egyik hölgy, Kovács Virág elárulta viseletük különlegességét:

– Ezek a ruhák mind magyarbődi viseletek, amelyek nagyon drága anyagból készülnek, a díszítéseket pedig kézzel varrják rájuk.

A Zsolna Táncegyüttes azért is volt kivételes a fellépők soraiban, mert ők is a versenyen debütálók sorát gazdagították, ráadásul csak lányok alkotják a csoportjukat.

Akadt még debütáló a jubiláló megmérettetésen. Rásó Barnabás most először mutatkozott be koreográfusként, ráadásul ők is első alkalommal érkeztek.

– A Bihari János Táncegyüttesben az egyik táncos társammal úgy döntöttünk, szeretnénk kipróbálni magunkat friss koreográfusként. A művészeti vezetőink pedig mondták, hogy segítenek nekünk felkészülni, hiszen ez egy kitűnő terep arra, hogy megmérettethessük magunkat. A mi előadásunknak talán az a különlegessége, hogy mi nem teljesen autentikus koreográfiával készültünk, és, ha jól tudom, mi vagyunk az egyedüliek, akik nem élőzenekarra, hanem zenei bejátszásra készültünk, a másik produkciónknál pedig egyáltalán nem szól zene.