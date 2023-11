– Három helyen, az Egressy Béni Városi Művelődési Központban, a Tiszti Pavilonban és a Rév – A Magyar Kultúra Házában rendezzük a XII. Fonográf Fesztivált – mondta Lakatos Róbert főszervező. – Idén az „50.” szám jegyében tervezzük a seregszemlét. Az első koncert a Muzsikás 50, az utolsó pedig Lakatos 50 elnevezést kapta. Azért van némi különbség a két, – számmal jelzett – program között: a Muzsikás együttes 50. születésnapját jelzi az első, a második pedig az én születésnapomhoz kötődik.

A szervezés során próbáltak a kezdetekhez visszatérni, a népzenét, vagy olyan tradicionális zenét játszó, illetve abból kiinduló együtteseket hívtak meg Észak-Komáromba.

– Minden bizonnyal a közönség meleg szeretettel fogadja a már említett Muzsikást, a Tükrös Zenekart és az Üsztürü Zenekart is – folytatta Lakatos Róbert. – A komáromi zsidóság a kereskedőváros történetében nagy szerepet játszott, e tradíciót a Budapest Klezmer Band meghívásával elevenítettük fel. A Győri Balettet az elmúlt évi sikeres szereplése nyomán látjuk ismét szívesen. A Fesztivál és a győri társulat közötti kapcsolódás Lajkó Félixhez kötődik, aki már háromszor lépett fel a találkozón, s a most színpadra kerülő Giselle baletthez is ő komponálta a zenét. A születésnapomhoz kapcsolódó koncertemen szeretném bemutatni azokat a fantasztikus zenészeket és együtteseket, akikhez három évtizedes szoros baráti, szakmai kapcsolat fűz. Így lép színpadra a Rév zenekar, az Eszencia zenekar (egy új lemezzel készülünk velük), a Belliczay Kamarazenekar, de ünnepelni fog velünk Pál István Szalonna, Csík János és Agócs Gergely is. Esténként táncházzal kedveskedünk az egybegyűlteknek.

Minden évben egy kiállítással i gazdagítják a programsorozatot az észak-komáromiak, ezúttal a Táncház Egyesületnek köszönhetően a Táncház 50 tárlatot mutatják be a városi művelődési központban a közönségnek.

– Az elmúlt évben minden rendezvényünk teltházas volt, ez köszönhető a tavaly bevezetett – kedvező feltételű belépést biztosító – fesztiváljegynek is. Idén is szépszámú vendégsereget várunk Felvidékről és Magyarországról – jegyezte meg Lakatos Róbert.

Csík János egyébként nyár végén is járt Észak-Komáromban. Akkor a Komálom Gyerkőcfesztiválon lépett fel a Mezzóval.