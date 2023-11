A rendezvényen Rózsavölgyi Károlyné, a zenekar egyik alapítója, korábbi elnöke köszöntötte a jelenlévőket, köztük Erős Gábor országgyűlési képviselőt, Szőcs László plébánost, Schmidt Gézánét, a Táti Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. Részt vett az emlékhangversenyen Prohászka Tibor – aki a település vezetője volt a zenekar 1985-ös megalakulásakor – és Kátai Ferencné, a kultúrház korábbi igazgatója is.

Az elsőként elhangzó Paul Anka: My Way című szerzemény közben Rózsavölgyi Károlyné felidézte Bulhardt Vilmos életútját. A karmester 1923. október 9-én született Dorogon, a villanyszerelői szakma kitanulását követően a Zeneművészeti Főiskola harsona tanszakán szerzett diplomát. Ezt követően éveken át a Magyar Jégrevű zenekarának művészeként járta Európát. Mintegy húsz éven át tanított a Dorogi Erkel Ferenc Zeneiskolában, növendéke volt többek között Schreck Ferenc harsona művész és Szladik Tibor zenetanár is, utóbbi a táti zenekar jelenlegi művészeti vezetője.

Bulhardt Vilmos 1970-ben lett a Dorogi Bányász Zenekar másodkarmestere, de az ő nevéhez fűződik a Polka Party Zenekar is, – melynek műsorszámait is gyakran ő hangszerelte – a sikeres formáció működésébe az akkori politika közbeszólt. Az utolsó fellépés 1985. augusztus 18-án, a táti csata 300. évfordulójára rendezett nagyszabású rendezvényen volt. A számos táti zenészt is soraiban tudó együttest nagy szeretettel fogadta a helyi közösség. Az akkori siker nyomán fogalmazódott meg benne a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar megalakításának lehetősége, mely végül 1985. október 1-jén jött létre.

Felidézték, hogy az első szereplés és egyúttal minősítés 1985. december 15-én volt önálló hangverseny keretében, a zsűri „Aranydiploma” minősítéssel jutalmazta az együttest. Érdekesség, hogy az Ernst Hoffmann három trombitára írt Trompeten-express című polkájának egyik szólistája akkor és most is Szádóczki Iván volt, aki ezúttal Pogrányi Kálmán Kristóffal és Reményi Lászlóval közösen kiegészülve alkotta a szólista triót.

Bulhardt Vilmos két éves karmestersége alatt sok lépett fel a zenekarral, az emlékhangversenyen többségében az általa is hangszerelt és vezényelt darabok hangzottak el, közben pedig korabeli fotókat és filmrészleteket is levetítettek.