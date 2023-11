Az esztergomi főtérre tért vissza az Eurohíd Alapítvány, mint szervező, mely korábban a Rondella galériában tartotta képzőművészeti kiállításait. A tárlatmegnyitó előtt egy 60-as évek hippi pszichedéliáját idéző vetítettképes kiskoncertet tartott a The Exhibicionists nevű helyi formáció, mely zenei és vizuális hangulatával jól megalapozta a Madarak című kiállítást.

A tárlat előtt a The Exhibicionists trió adta meg az alaphangulatot

Fotó: Pöltl Zoltán / Forrás: 24 Óra

A zenés performensz után a népes közönség elé Gép Katalin, az Eurohíd Alapítvány elnöke lépett, aki többek között elmondta, hogy az alapítvány a 2023-as évre Nemes Nagy Ágnes költeményét alapul véve hirdette meg aktuális pályázatát, mely az elvándorlás, az új utak keresése, a váltás, a változás kérdéseit adta meg feldogozandó témáknak.

A különböző műfajból – festmény, grafika, videóinstalláció, fotó, szobor, írott mű, zene és animáció – 58 pályázó adott be műveket, sok művész hármat is, így a beérkezett anyagoknak mintegy egyharmada fért csak be a Széchenyi téri galériába. A megnyitó végén Gép Katalin kihirdette a Madarak pályázat eredményét.

A Kaleidoszkóp-díjat Galyasi Géza Attila fotós vette át Gép Katalintól

Fotó: Pöltl Zoltán / Forrás: 24 Óra

Mint elárulta: a szakmai zsűri a Kaleidoszkóp-díjat és egy kiállítási lehetéséget Galyasi Géza Attilának fotográfusnak, kiállítási lehetőséget pedig Pálmai Nóra festőnek adott. Az összeművészeti tárlat december 3-áig látogatható. A kiállításról bővebben a 24 Óra jövő heti számában tudósítunk.