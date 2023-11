Belügyek

Hoffmann lelkészként alaposan ismerte az egyes családok belügyeit is: „Gendurék a dunai nádasokban foglalkozó munkás típus volt. Az öreg Gendur a megtestesült zsarnok apa volt. Legnagyobbik fiát, Jánost akkor pofozta fel legutoljára, amikor már Jánosnak is öt gyereke volt. Mire János nagykorúsította magát az apai önkény alól azzal a megindoklással, hogy Kanadában ez már mégsem járja. Az öreg Gendur nagymama úgy vélekedik, hogy az öreg úr »Jó volt, jó volt, csak hát szigorú törvénye volt. Éngemet is sokszor ellazsnakolt a rudaló fával még éltesebb koromban is.”

A „közfelfogás vértanújaként” jellemzett Baán Rózsikáról pedig ezt írta: „az első saskatchewani magyar lány, aki tanítónői oklevelet szerzett. De az otthoni atyafiak úgy vélekedtek, hogy »Nekünk nem kell tanítónőnek, mert ismertük gyerekkorában is, ő sem különb a mienknél.« Sok iskolázott magyar gyermek szenved az irigység miatt. [Baán Rózsika] Nagyja, az öreg Baán bácsi Sopronban volt libériás kocsis, és úri modorával messze kitűnt szomszédai közül, akik nem tudták neki megbocsátani, hogy urak között élt.”