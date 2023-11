George és Martha kapcsolata a játszmákról szól, amiben folyamatosan egymásra licitálnak. Persze közönségük is van Nick és Honey, akik mit sem sejtve mennek hozzájuk vendégségbe. Később pedig a játékhoz csatlakozva, bizony az ő házasságuk is terítékre kerül. Az előadás úgy van megtervezve, hogy mi nézők sem tudjuk mi igaz és mi nem. Ám a végén lényegtelen is lesz az egész, csupán a gondolat marad velünk, hogy Lehet így is szeretni? és Vajon ezt meddig lehet épp ésszel kibírni?

