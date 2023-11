A fellépők között természetesen a házigazdák is képviseltették magukat: az előadók sorát a 32 éves kecskédi Dalárda zárta, aminek tagjai – miként minden meghívott – a „Wenn am Sonntag früh” című nótával koronázták meg az estet. A kecskédi „zár akkordot” Kulcsár Dáviddal, a régi dalkör taggal közösen adták elő, aki most már Veszprémben teljesít egyházi szolgálatot, ugyanis káplán.

Mint ismert, Kecskéden már 1963-tól a helyi néptánccsoport megalakulásával kezdődött a hagyományőrző munka, mind a tánc, mind pedig a dalok terén. A helyi gyűjtéssel párhuzamosan megtanulták az ország többi tájegységének népdalait, később népdalfeldolgozásokat és vegyeskari műveket is énekeltek. Minősítő versenyeken rendre megállták a helyüket, többször arany elismerést szereztek. Énekeltek a bécsi Stephansdomban, a győri bazilikában, a budapesti Mátyás-templomban és a soproni nemzetiségek találkozóján. Rendszeresen részt vesznek a környék programjain, de helyben is, például a vasárnapi misén és esküvőkön is énekelnek a Szent Anna templomban. A dalkörben több generáció dolgozik együtt, és így tizenkilencen baráti társasággá alakultak az évek alatt.