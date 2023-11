Ikonikus szerepekről van szó és adott is feladatot a színészeknek. George-ot és Martha-t Crespo Rodrigo és Bakonyi Csilla, Nick-et és Honey-t pedig Csabai Csongor és Bartos Ági keltette életre. George és Martha kapcsolata nem igazán szokványos. A játszmázás, az egymás hergelése központi szerepet tölt be a szerelmükben, ha lehet ezt egyáltalán annak hívni már. A néhol megjelenő humor nekünk nézőknek is csak egy álca, lélekben eléggé meggyötör ez az előadás. Ám megéri végig velük lenni, a színészi alakításokért mindenképp.

