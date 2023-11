Kulturális évad 38 perce

Esztergom török-kori leletkincsei gazdag választékot jelentenek

A Török Köztársaság megalakulásának és a magyar-török diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját ünnepli a két ország a december 18-án kezdődő, egy teljes éven át tartó és mindkét országban zajló magyar-török kulturális évaddal - jelentette be Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter, a Müpában tartott sajtótájékoztatón. Az MTI hírében az is olvasható, hogy az ünnepségsor része lesz Esztergom is.

Pöltl Zoltán Pöltl Zoltán

Az Özicseli Hadzsi-Ibrahim dzsámi Forrás: 24 Óra Fotó: P. Z.

A Művészetek Palotájában tartott sajtótájékoztatón felszólalt Gülsen Karanis, Törökország budapesti nagykövete is, aki elmondta, hogy az évad ötletét a két ország képviselői közösen dolgozták ki. Ennek jegyében kulturális évadban a művészeti ágakon, a tudományon és az innovációkon keresztül rámutatnak azokra a pontokra, amelyek az egyéni szinteken és az évfordulón túl is összekapcsolják a két országot. Esztergom számos ponton érintett a török kultúrával, művészettel, tudománnyal összefüggésben, ami elsősorban annak a 150 éves kényszerű kapcsolatnak köszönhető elsősorban, amely a 16. század első felétől indult és Sobieski csapatainak 1683-as felszabadító ütközetéig tartott. A török hódoltság után nem is kellett sok idő, hogy a magyarok újra barátságba kerüljenek a honfoglalás előtti, alatti időkben már bizonyos együttműködésben élő törökökkel, hiszen a Habsburg, illetve labanc hadak elleni szabadságharc bukása után II. Rákóczi Ferenc a törökországi Rodostóban talált menedékre. Esztergom már az első komolyabb, 19. századi régészeti feltárásoktól fogva őrzi török-korból származó leletkincseit, melyek a Balassa Bálint Múzeumban találhatók. Kiemelt török-kori emlékek Esztergomban sok más leletkincs mellett a Tari Edit régész által kutatott és elemzett, 16. századból származó oszmán fajanszedény kincslelet, a már említett, 17. században épült Özicseli Hadzsi Ibrahim-dzsámi és Kis-Duna sétányon álló Mattyasovszky-bástya mögött lévő török fürdő maradványai a legismertebb török-kori emlékek. A Balassa Bálint Múzeum régi-új épületében az állandó kiállításon a fenti említett fajanszedények mellett számos török-kori leletet állítottak ki, illetve megtekinthető a török elleni harcban hősi halált halt Balassa Bálint költő, vitéz egykori lakószobájának elképzelt, rekonstruált változata, benne a vitézi fegyverek mutatós gyűjteménye, a legkülönfélébb fajtájú, eredeti kardok, szablyák, valamint kopja, pajzs és sisak is, miként a fiktív helyiség korabeli bútorai is. Esztergom kiemelt fontosságú a magyarországi török hódoltság idejéből származó régészeti és építészeti emlékeknek. A Vízivárosban látható az a muszlim imaház, mely az egykori Oszmán birodalom legészakibb pontján lévő vallási építménye. Az Özicseli Hadzsi Ibrahim-dzsámiban az elmúlt időszakában számos kiállítás, koncert, történelmi rendezvény, foglalkozás várta a közönséget. A Duna partján, a vár alatti területen álló, páratlan adottságokkal rendelkező létesítmény első számú példája Észak-Magyarország török-kori emlékhelyei között, mely kivételes épségben maradt, illetve a rekonstrukció alatt megszépült állapota miatt bizonyára szerepet kap az idén induló magyar-török kulturális évadban.

