A nyár sem elsősorban a pihenésről szólt a 2011-ben alakult zenekar tagjai számára, hiszen több felkérésnek eleget téve hazai környezetben, Nyergesújfalun, illetve Solymáron is felléptek, de beavatták közönségüket a cseh-morva fúvószene rejtelmeibe a vármegyehatárhoz közeli, pilisvörösvári Hallo! Werischwar elnevezésű zenésztalálkozón is.

A remek hangulatú rendezvények után pedig elkezdtek gyakorolni a hagyományos őszi gálakoncertjükre, melyet immár ötödik alkalommal, a mogyorósbányai Béke Művelődési Házban rendeztek meg. A helyiek mellett jöttek érdeklődők a környékbeli településekről, de voltak dunabogdányi és pilisvörösvári zenekedvelők is. Az eseményen meghívott vendégként részt vett Havrancsik Tibor polgármester, illetve Pappné Komeiner Márta, a Nyerges­újfalui Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is.

A közönség rendkívül pozitívan értékelte a koncertet, a sorok között több zenész is helyet foglalt. Az ő véleményük egyaránt hasznos, hiszen a szakmabeliek építő jellegű kritikája is egyaránt szükséges ahhoz, hogy egy zenekar minél magasabb szintre juthasson. Krajcsovics István örült annak is, hogy a koncert végén külön gratulált nekik Varju László, a Szomódi Fúvószenekar vezetője, illetve Mirk Tamás, aki a sváb zene egyik ikonjának számít itthon.

A nyergesújfalui zenekar tagjai most talán még nagyobb becsülettel veszik kezeikbe a hangszereket a próbákon, hiszen az Altsteiner Blaskepelle hivatalosan is meghívást kapott a jövő évi Der böhmische Traum nevű fesztiválra.

– Nem számítottunk rá, de teljesen megtelt érdeklődőkkel a művelődési ház. Szokásosan két felvonásból állt a koncert, sok új számot is műsorra tűztünk, melyek közül jó néhányat Ausztriában is el szeretnénk játszani. Ezek tulajdonképpen az „átlagos” indulókhoz, polkákhoz képest már komolyabb művek, a kottákat profi zenekaroktól szereztük be, a fejlődésünk érdekében elengedhetetlen, hogy ilyen számokat is eljátsszunk. Sőt, vannak már olyan dalok is a repertoárunkban, melyeket alig vagy egyáltalán nem adnak elő magyarországi zenekarok – mesélte Krajcsovics István.

Változatos műsorral készültek a gálakoncertre

Az idei gálakoncerten elhangzottak a zenekari tagok által kedvelt dalok, de voltak kevésbé ismert, számukra is újdonságot nyújtó szerzemények is. A műsort a Die Sonne geht auf című német koncertindulóval nyitották meg, majd Antonin Zvacek Muzikantská polkája következett. Josef Stepanek Egerland Heimatland közkedvelt polkája sem hiányozhatott a repertoárból, ahogy a Märchenwalzer nevű keringő, az ízig-vérig cseh dallamvilággal rendelkező Slovacka polka, valamint a Svatoborska polka sem. Fülbemászó dallamai alapján a Blumengrüße polkát akár magyarországi németek kultúráját képviselő szerzeménynek is mondhatnánk, pedig valójában a cseh Jarloslav Marek a szerzője. Az utolsó dal előtt Krajcsovics István bemutatta a tagokat, illetve köszönetet mondott az est háziasszonyának, Törökné Marlok Jessinek, illetve a két énekesnek, Milbich Martinnak és Botzheim Áronnak.

Ilyenek például a Vlado Kumpan und seine Musikanten nevű cseh zenekar trombitása, Miloslav Prochazka által profi zenészek számára írt számok, de a Moravanka együttes dalait is igyekeznek műsorra tűzni. Mivel tudják, hogy komoly teljesítményt és színvonalat várnak el a szervezők azoktól, akik meghívást kaptak az ausztriai fesztiválra, így szeretnék bizonyítani, hogy a cseh-morva fúvós­zenének Magyarországon is van magas szinten jegyzett képviselője.

– Az idén is lesznek még próbáink, majd jövő év elejétől nagy lendülettel vágunk bele a munkába. Ugyan a tavaszi időszakot a pünkösdi fesztiválra való felkészülésre fogjuk fordítani, de tele vagyunk tervekkel, több koncertünk is lesz addig. Azt szeretnénk, ha az ausztriai szereplésig minden tökéletes lenne, vagyis minden úgy szóljon, ahogy tőlünk, egy félprofi zenekartól az elvárható. Egyébként nyergesújfalui zenekarként nagy örömmel töltene el bennünket az is, ha az átadását követően felléphetnénk a jelenleg még felújítás alatt álló nyergesújfalui Ady Endre Művelődési Házban is – árulta el.

Krajcsovics István végül a támogatásokról és pályázatokról is beszélt. Folyamatosan figyelik a lehetőségeket, nemrégiben sikerült egy esz-klarinétot is vásárolniuk. Idén még egy tenorkürt beszerzését valósítják meg, amelyet a Német Szövetségi Belügyminisztérium 530 ezer forinttal támogat.