A Móra Fun kiadó gondozásában jelent meg a Légy a Rubik-kocka bajnoka! című könyv ahhoz az új nemzedékhez szól, akik koruknál fogva nem élhették át a bűvös kocka megjelenésekor tapasztalt „ősrobbanást”, már, ami a játékok történetét illeti. Az 1970-es években a gyerekjátékok státuszszimbóluma a nyugati eredetű Matchbox kisautó volt. A Rubik Ernő által feltalált bűvös kocka a 70-es évek végétől teljesen átrendezte a játékokról alkotott fogalmainkat, Rubik’s Cube-ból Magyarországon akkor több mint egymillió darabot adtak el, majd világjelenséggé vált. Akkor a feltaláló egy útmutatót is kiadott, hogy a nagyszámú kirakási módokból jó párat megismertessen a gyerekekkel és felnőttekkel. A most ajánlott kötet is erre vállalkozik tulajdonképpen, de ezúttal az immár egész bolygón közismert játék történetét, illetve a Rubik játékcsalád teljes palettáját is bemutatja.

Az esztergomi kötődésű feltaláló már 1974-ben elkészítette a bűvös kocka első prototípusát – olvashatjuk a könyvben – de a szabadalmakkal foglalkozó hatóság csak egy év múltán hagyta jóvá a találmányt, igaz, Rubik addig továbbfejlesztette az eredeti elképzelést. Az 1975-ös szabadalmaztatást követően elindult a gyártás folyamata, és innentől számítva viszonylag hosszú idő után, 1977-ben adták el az első bűvös kockát. Mint olvasható a kötetben, innentől vált igazán különlegessé a történet, mivel – és hát mégiscsak a szocialista terv­gazdálkodás kora volt ez – meglátva a játékban a hatalmas üzletet, az amerikai Ideal Toys nevű vállalat kötött megállapodást a terjesztésre.

A rendkívül szemléletesen illusztrált könyv legizgalmasabb fejezetei természetesen azok, melyek a kocka megfejtését tárják fel az olvasók előtt. Rubik itt alapjaiban ismerteti meg a játékkal a kezdőket, majd részletesen elmagyarázza a forgatások, a „fehér kereszt”-módszer, a különféle szintek módszereit. A mai 40-es, 50-es generáció jól emlékszik, hogy a bűvös kocka elterjedésével a játék – hasonlóan, mint ma, az okostelefonok – szinte odaragadt a felhasználók kezéhez, akik az utcán is ezzel a készséggel mászkáltak, fel sem nézve haladtak.