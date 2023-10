Az oroszlányi énekesnő, Stepa Erika a tehetségkutató idei válogatójának első élő adásában Adele Love In The Dark című dalát adta elő. Produkciója alatt a coachok közül egyedül Trokán Nóra fordult meg, ő is csak az utolsó pillanatban.

Mellettem mindenki lesokkolódott, hogy megfordultam. Én most úgy döntöttem, hogy ez nem egy egyértelmű választás, de mégis azt éreztem az egész éneklésedben, hogy ez neked menne sokkal jobban, és adnék neked még egy esélyt

– indokolta a döntését a színésznő.

A 26 éves Stepa Erika egyébként „civilben” egy oroszlányi irodában dolgozik titkárnőként. Énekelt már partyzenekarban, és ő volt a Follow the Flow első énekesnője. Akkoriban még az érettségi előtt állt, és úgy érezte, nem tud annyi energiát beletenni a zenekarba, amennyit a fiúk. Ezért búcsúzott el tőlük. Hat év kihagyás után rájött, szíve mélyén soha nem tett le arról, hogy énekesnő legyen.