Emellett történelmi személyiségekről is sikerrel kínálnak a műfaj rajongóinak comics-okat. A Marvel még ezeknél is nagyobbat, mondhatni merészebbet lépett, és kiadta II. János Pál pápa életrajzát képregényben.

Az Ecclesia Marvel logóval ellátott füzet borítóján arról tájékoztatják az olvasókat, hogy ez a verzió az egyetlen képes életrajz, melyet a Vatikán jóváhagyott. A színes képregény Karol Wojtyla gyerekkorától az ellene, mint pápa ellen elkövetett merényletig mutatja be a regényes életutat.

A „Szentatya életrajza – II. János Pál pápa” című kiadvány a műfaj számos kötelező elemét hozza, ugyanakkor a szuperhősöknél megszokott akciójelenetek ezúttal teljesen érthető okok miatt csak kisebb részt foglalnak el, a bemutatott életrajzból mégsem hiányoznak az izgalmas jelenetek. Az 1920-tól, születésével induló képregényből többek között kiderül, hogy a két világháború között miként nevelkedett a gyermek Karol Wojtyla, illetve hogyan élte meg édesanyja korai elvesztését, s kezdett el ministrálni a közeli templomban.

Talán kevesen tudják, de a későbbi II. János Pál pápa ifjúkorában még a színészettel is foglalkozott, az életét bemutató képregény erről az időszakról is mesél. A folytatásban Wojtyla második világháború idején való életepizódjairól, köztük sebesülései, felépülése fordulatairól szólnak a képregény mozaikjai. A kiadványban feltárul, miként lett a náci megszállás alatt titokban szeminarista, majd a háború után hogyan szentelték áldozópappá, valamint arról is, hogy miként alakult az egyházban pályafutása. A történet a Lublini Katolikus Egyetemen folytatódik, ahol az új pap oktatott, de részt vett a kampusz kajakosainak túráin is.

A kötet második felében már a bíboros Wojtyla-ról láthatunk újabb epizódokat, melyek során számos országban megfordult, hogy aztán 1978. augusztus 26-ához érve pápává válasszák. Sokak számára ismert, hogy II. János Pál pápa ebbéli szentszéki szolgálatában is folytatta több földrészre tartó apostoli útjait, erről és az ellene elkövetett merényletről és felépüléséről külön részben foglalkozik a képregény.