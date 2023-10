A Táti-szigeteknél lévő Szénrakodó, Dobogókő, az esztergomi Várhegy, tatai barokk templom, az oroszlányi remetelak, a tatai Cseke-tó, az esztergom-kertvárosi Strázsa-hegy, az esztergomi Szent Tamás-hegy kápolnája, a Táti-szigetek, a pilismaróti Duna-öböl, a téli Gerecse, Tatabányai látképe, a tatai Angolpark, Császár község erdejének fotója is megtalálható a képek közt, épp úgy, mint a komáromi dunai sétány, a gyermelyi határ, a Duna Nyergesújfalunál, a tatabányai barlang, az esztergomi platánfa-sor, a tatai Öreg-tó a várral, az epöli sziklák, a táti révészbárka, a pipacsmező Nyergesújfalunál, pilismaróti látkép, a tatai Kápolna-hegy, a vértesszőlősi Kétlyukú-híd, a komáromi Monostori-erőd, az oroszlányi Bokodi-tó, a komáromi Duna-híd és a tatai Esterházy nyári lak télen.

Többek között ezeket a témákat mutatták be azon a fotótárlaton, melyet az esztergomi Várhegyen lévő Rondellába szervezett az Eurohíd Alapítvány. A Komárom-Esztergom vármegye gyöngyszemei című kiállítást a vármegyei önkormányzat hirdette meg, amatőr és profi kategóriában, a vármegyében élő fotósoknak. A kiírásban szerepelt a három kategória, melyek alapján pályázni lehetett az alkotóknak: megyénk tájai, szépségei, értékei, valamint megyei életképek, középpontban az ember és megyénk művészi szemszögből (profi fotósoknak). A felhívásra végül 76 településről 86 megyei fotós adott be kompozíciókat, melyek zöme rendkívül kiemelkedő kimunkáltsággal, érzékenységgel és megkomponáltsággal készült el.

A Dallos István, Juhász Attila és Szekeres János fotóművészek alkotta zsűri több különdíj kiosztása mellett Maloványi Zoltánnak, Puxler Istvánnak és Solymos Ákosnak adott első helyezést. A Rondellába berendezett tárlaton az alapítvány munkatársai annyiban is megkönnyítették a látogatók, nézők dolgát, hogy kategóriánként helyezték el a nagyméretű műveket. A kiállításon Mécses Éva Hilda az Eurohíd Alapítvány képviseletében vezette fel a megnyitót, és köszöntötte az esemény közönségét.

A tárlatot Popovics György, a Komárom-Esztergom vármegyei önkormányzat elnöke nyitotta meg. Beszédében többek között elmondta, hogy a fotópályázat célja a művészi érték kiemelése mellett például a vármegye csaknem 300 ezer lakosának együvé tartozásának felmutatása, egymás településének, értékeinek, hagyományainak megismertetése volt. Az elnök ezen túl rámutatott, hogy ezt a tárlatot már Tatabányán, Tatán, Lábatlanon is láthatta a publikum, most pedig Esztergomba érkezett. A kiállítás november 5-éig lesz látható a Rondellában.

Érezzék a megye lakói az együvé tartozást

Megnyitó beszédében Popovics György többek között így fogalmazott: „Tíz éve megkezdett identitás-programmal a munkánk célja, hogy ne csak – például – esztergominak érezze magát, aki itt él, vagy ne csak magyarnak, hanem Komárom-Esztergom vármegyeinek is. Érezze, hogy ez a 300 ezer ember, aki itt él, valahol összetartozik, és erre is tudjon büszke lenni.” Az elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a vármegye az egyik legszebb az országban, mind a természeti értékei, mind a történelme, mind a gazdasági eredményei arra mutatnak, hogy tartósan az élvonalban van.

– Ezzel a fotókiállítás projekttel azt szerettük volna elérni, hogy a vármegye lakossága érezze az együvé tartozásának felmutatását, és ismerje meg egymás települését, azok értékeit, hagyományait – tette hozzá Popovics György.