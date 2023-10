„A ditherelés, dithering vagy zajmoduláció, illetve árnyalás során a hasznos jelhez szándékosan kis teljesítményű, véletlenszerű zajt kevernek a kvantálási hiba véletlenszerűvé tételére. A dithering jelentése: remegés, reszketés, színszakítás.”

Elsőre tán meglepő, de a múlt hét végén szükség volt ezekre az információkra az esztergomi Kaleidoszkóp Házban, ahol Turchányi Zsófia kiállítása nyílt meg e címen. A tárlat szervezői azonban nem a szokásos „okosember méltatja az alkotó műveit, pályafutását” megoldással éltek, hanem a kiállító művészt színpadra helyezték, ahol elektro/punk/dark wave stílusban rövid koncertet adott társával közösen, Hakawai & iRAWEn néven. A meghökkentő megoldás kétségkívül emlékezetesre sikeredett, a vízivárosi alternatív művelődési ház Barlang-termében adott fellépés a sokat látott-hallott helyi közönségnek is szintfelmérő szellemi erőpróbát jelentett, ugyanakkor az alkotóval egyidős publikum kifejezetten jól fogadta a performenszt. A fenti zenei merítés rétegzeneként aposztrofálható, de a Dithering című kiállítás – mely az intézmény galériájában kapott helyet – értelmezése, méltatása tulajdonképpen egy rövid szöveges ismertető mellett leginkább ebben a rövid koncertben fogalmazódott meg.

Mint a Turchányi Zsófia által közzétett zanzából kiderül: az 1998-ban Budapesten született alkotó Eger és Debrecen után a Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafika szakán végzett. Igaz, ezután rögtön hozzáteszi, hogy „manapság talán ez a szakterület jellemző rá a legkevésbé”, ami akár arra is utal, hogy zenekara mellett írással is foglalkozik, 2021-ben jelent meg Zajlás című regénye.

A megnyitót jelentő koncert után a vele való beszélgetés során elmondta, hogy nem a képzőművészet, nem a zene és nem is az irodalom áll hozzá a legrégebben közel, hanem a tánc, amit 4 éves kora óta művel. A most Esztergomban kiállított képeivel kapcsolatban elmondta, hogy a valóságnál nincs jobb dramaturg, kompozícióin ennek metaforikusságát jeleníti meg – ahogy hozzátette – „a képeken egy általános emberi éhség tükröződik vissza, mely éhség az információ, a kapcsolódásokra vonatkozik”. Mint felhívta a figyelmet: a most először látható sorozata, az Exit, egy anti-eszképista hozzáállással készült mű, benne az alapszó jelentésének (menekülés a valóság elől) képi ábrázolásaival.

Turchányi Zsófia Dithering című kiállítása november 16-áig lesz látható a Kaleidoszkóp Ház galériájában.