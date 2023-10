A blues, a folk-rock koronázatlan császára 2016-ban kapta meg azt az elismerést, amit a magyar Kertész Imre is átvehetett. Dylan fontos írója lett a kortárs irodalomnak, holott Krónikák című életrajzi kötete előtt – néhány más könyvét leszámítva – inkább dalszövegeket, cikkeket írt, de természetesen elsősorban több, mint ötven évnyi könnyűzenei munkássága okán szoktuk klasszikusként emlegetni.

A két terület, az írás és a zeneművészet egyfajta keresztmetszetének vehetjük a most magyarul is megjelent A modern dal filozófiája című könyvét, melyben a kiadó arra hívja fel a figyelmet, hogy Dylannél jobban alig akad valaki, aki jobban ismerné a modern könnyűzenét, tehát nála avatottabb figura e témában bizonyára nincs.

A vaskos kötet, mely telis-tele van a pop-kultúra ikonjainak szemet gyönyörködtető és legendás fotóival, az angolszász pop-rock dalkincstár leginkább példaértékű műveit citálja az elemzés mezejére. Az ekként amolyan rocktörténeti kiadvány egyben egy igazi zeneművészeti tabló is, annak minden apró részletével.

A 350 oldalas kötetben tehát dalok, slágerek, közismert pop song-ok mentén tárul elénk az amerikai és angol könnyűzenei világ immár hetvenéves históriája. A rendkívül jó tollú Dylan mindent megmagyaráz, minden egyes szerzeményt a tőzsgyökétől fogva elemez és a nagy egész rendszerbe illeszt be. A magyar olvasóban persze feltolulhat némi értetlenség, de ezt inkább tudjuk be annak a bizonyos negyven évnek, amikor maximum a Szabad Európa Rádióból hallgathatták meg a tengerentúli, vérforraló slágereket.

Ezek között pedig olyanok dalokat, mint a Tutti Frutti, a Money Honey, a My Generation, a Ball of Confusion, a Volare, a London Calling, a Blue Suede Shoes, a War, a Blue Moon, a Long Tall Sally, a Black Magic Woman vagy a Strangers In The Night címűek. Már a fenti felsorolásból is kitűnik, hogy Dylan a blues, a rock & roll, a boogie-woogie, a sanzon, a country, a punk-rock és a funky világából is merít kötetében, mely minden magára valamit is adó igazi pop-rock rajongónak kötelező olvasmány.