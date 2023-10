Rüther nem áll be azok sorában, akik „csodaszerként” vagy „ősellenségként” beszélnek az adott ételféléről, hanem csak simán bevezeti az olvasót a krumpli világába. Első ígérete pedig az, hogy ezt a növényt egészen a termőföldektől fogva mutatja be a konyhaasztalig tartó dicsőséges úton, mégpedig hetven különleges recept révén. Emellett a növény hosszú évszázadokat és kontinenseket átívelő kultúrtörténetével is foglalkozik. Az író abból indult ki, hogy a krumpli a világ legnépszerűbb zöldsége, ugyanakkor meglehetősen sablonos és szűkös a belőle készítendő ételek választéka. Ahogy poénosan fogalmaz:

Itt az ideje, hogy lehámozzuk a burgonyában rejlő számtalan lehetőség héját.

A szerző azt is elárulja, hogy gyerekkorában egy farmon nőtt fel, ahol természetesen napi szinten került az asztalra krumpli, annak a legalapvetőbb, legismertebb konyhai változatai. Egy ponton pedig feltárja a könyv megírása eredetét, amikor így ír:

Soha nem töprengtem el azon, milyen hihetetlenül sokféle burgonya létezik, és mennyire változatot ízekben.

A főállású fotós háziasszonnyá válva merült el a krumpli világában, mi több, séftanulmányokat is folyatott, melynek révén megtanulta értékelni a krumpli elképesztő változatosságát. Rüther arra kis kitér könyvében, hogy az elmúlt időszakban sztárséfek egész sora fedezte fel a burgonyában rejlő lehetőségeket, így könyvével amolyan trendkövető, tematikus szakácskönyvet hozott létre.

A sok-sok mutatós fényképpel illusztrált kötet első fejezeteiben a burgonyafajtákról értekezik a szerző, hogy aztán gyorsan belevágjon a krumpliból készíthető előételek és apró falatok bemutatásába. Sokak örömére nem hagyta ki a leves szekciót sem, megspékelve a ragufélék leírásával. Ugyancsak helyet kaptak a krumplis saláták és persze a klasszikus, illetve főételek is. A könyv végén egy merész, ámbátor teljesen érthető húzással a krumpli és a tésztafélék kapcsolatát boncolgatja, valamint beavatja az olvasót a krumplialapú desszertek izgalmas világába.