Pölczman Péter Tűz és víz kiállítása megnyitója kapcsán az Eurohíd Alapítvány nevében Mécses Éva Hilda a következő gondolatokat fogalmazta meg. „Megbeszéltük Péterrel, hogy a kiállítás miről fog szólni. A fele kép tűzről a Hortobágyon, a másik fele pedig vízről. Akkor nem tartottam ezt különösnek, hiszen Péter szereti a tájfotókat, a természeti jelenségeket, a köveket és a vizet megörökíteni. Azonban amikor építeni kezdtük a kiállítást, rájöttem, hogy ennek a kiállításnak a mondanivalója sokkal több szép természeti képeknél.

Egy ideje egyre jobban megismerteti velünk a természet, hogy milyen hatalmas erőkkel rendelkezik. Hatalmas szárazság és ebből keletkező erdőtüzek tarolják le a növényzetet és most már a lakott területeket is, máshol pedig a víz veszi át a hatalmat, magával ragadva a fákat, házakat, állatokat és embereket is.

A klímatudósok úgy gondolják, hogy ez a 2023-ban világszerte tomboló szélsőséges időjárás egy évtizeden belül általánossá válik. Eddig soha nem tapasztalt hatásai vannak, főleg azért, mert az emberiség sokkal sebezhetőbb, mint azt valaha is gondolta. Leginkább most kezdjük felismerni, hogy eddig alábecsültük azt, mivel jár majd a klímaváltozás. Köszönjük Pölczman Péternek a képeket és azt, hogy kiállításával is felhívja az emberek figyelmét a klímaváltozásra és annak súlyos következményeire.”

A megnyitón, a kiállítás anyagát és az alkotó munkásságát méltató Szekeres János fotóművész többek között elmondta, hogy már régebb óta ismeri Pölczman Péter munkásságát, képeit, a most bemutatott alkotások közül pedig a hortobágyi tűzesetnél maga is jelen volt, amikor a felvételek készültek. A folytatásban a két fotós, a két barát kalandját hallhatta a megnyitó közönsége, mely elbeszéléséből kiderült, hogy egy ottani alkotótáborban való részvétel kapcsán figyelhették meg a hortobágyi tájat.

Eredeti céljuk a madárfotózás volt, ezért egy tó mellett lévő tanyához mentek, ahol egy nádtetős ház padlásteréből kezdték el fotózni a környezetet. Ekkor vették észre, hogy tőlük nem messze, az említett tó másik oldalán kigyulladt a nádas, melyről értesítették a nemzeti park illetékeseit s a tűzoltókat. A két esztergomi fotós végigfotózta a tűz terjedését, egészen odáig, amikor a lángok két irányba, a tavat körülvevő nádasba terjedtek tova. Végül szerencsével kiértek a lángtengerből, s így megszülethetett a kiállítás is. A képek október 29-éig, hétköznapi nyitvatartás idején lesznek látható a Kapcsolatok Háza galériájában.