Szarka Károly először afelől érdeklődött, mennyivel volt másabb az első könyve megírása, mint a harmadiké.

– Először kicsapongó volt az egész – mondta Szendi Nóra. – Sokszor azt hittem, meg sem írom, hogy nem is vagyok író. Ez a fajta hisztérikusság abból is fakadhatott, hogy túl közel voltam a szereplőimhez. Most is beléjük tudok költözni, de már hagyok nekik személyes teret. Nem tudok róluk mindent, nem tudom mi lesz az utóéletük, nagyobb mozgásteret adok nekik.

Hozzátette, az évek során rájött, az alkotásba nem kell belehalni, már munkaként tud tekinteni az írásra. Előfordul, hogy ismerőseiről is mintázza karaktereit, de a szereplőkben egy-egy rá jellemző vonás is felbukkan. Tervei között egy családregény megírása is szerepel, de mint mondta, ehhez alaposan át kellene tanulmányoznia a huszadik századi magyar történelmet. Hozzátette, az íróknak nincs sok ideje a levéltárazásra, hiszen pénzt kell keresniük, szorítják őket a határidők. Mivel a kutatás nehézkes, ezért is gyakoriak szerinte a személyes hangú szövegek.

– Jó lenne egy kicsit távolabb menni az életemtől – fogalmazott. – Nem fogy el az élményanyag, de a saját karakteremet be kell valljam, hogy egy kicsit már unom. Mostanában több novellát is írtam, de azt vettem észre, ugyanarra a sablonra épülnek fel, amelyeket E/1-ben írok. Én pedig nem akarok beleragadni sémákba.