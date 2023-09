A Central European Union of Technical Museums (MUT) 30. találkozóját tartották szeptember 18. és 20. között. Az idén 50 éves esztergomi Duna Múzeum, mely sokak mellett részt vett az eseményen, kiemelt szerepet kapott, hiszen új tagként mutatkozott be – Horváth István igazgató előadása nyomán – a többi intézmény előtt.

A közel harminc éve Budapesten alakult Közép-Európai Műszaki Múzeumok Szövetsége az együttműködési folyamatok újraindításának szándékával érkezett szeptember 18-án a magyar fővárosba, ahol a Közlekedési Múzeumban megtartott háromnapos rendezvényen, mint új tag mutatkozott be a Duna Múzeum. Horváth István igazgató elmondta, hogy a konferencián Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország és Szerbia intézményei vettek részt. Ezek a múzeumok hasonló profilúak, hasonló problémákkal, kihívásokkal bírnak, mint a Duna Múzeum, így számára egy praktikus együttműködési lehetőséget adhat ez a szövetségi tagság, mely közös kiállításokban, kiállítások cseréjében is jelentheti a hozadékot, mondta Horváth István.

Az esztergomi intézmény életében előremutató partnerséget is hozott a konferencia, tette hozzá az igazgató, majd azzal folytatta, hogy egy szerbiai múzeummal máris felvették a kapcsolatot, melynek munkatársai már most októberben ellátogatnak Esztergomba hozzájuk. A fő csapásirány számukra – a profilukból adódóan – a vízügyes téma volt, ebbe az irányba orientálódtak, árulta el a vezető, és hozzátette, hogy már most nagyon gyümölcsözőnek ígérkezik ezen a vonalon a kapcsolatfelvétel, különösen a valamikori Magyarország területén létesített intézményekkel.

Mint említette: Itt plusz adalék, hogy ezeknek a múzeumoknak magyar gyökerük van, a mostani fenntartójuk már egy másik állam, mely ugyanúgy büszke ezekre a nagymúltú, egykor magyarországi intézményekre. Mivel a Duna Múzeum szakmailag felügyel számos magyarországi vízügyes témát, területet, tárgyi dolgot, ezért az intézmény falain túl is terjednek ipari örökséggel kapcsolatos feladatai, melyből adódik, hogy a MUT tagjaként is, a nemzetközi színtéren is ezt a vízügyi területet keresik, az ebbe a profilba tartozó intézményekkel kívánnak együttműködni szorosabban, árulta el az igazgató.

Végül rámutatott: „Jövő évben a Kassai Technikai Múzeum ad majd otthont hasonló konferenciának, két év múlva pedig Belgrád, mely helyekre a tervek szerint ugyancsak megy az esztergomi vízügyi múzeum delegációja.”