„Az evolúció belénk épített egyfajta félelmet a mástól, az újtól, hiszen az ismeretlen veszélyt jelenthet a közösségre. Ugyanakkor az új befogadása a túlélést biztosítja, mert egy változó világban új kihívások születnek és ezekre újszerűen kell válaszolni. E két dolog között billegünk mi emberek, de a művészeknek az a dolguk, hogy bátran vállalják és munkáikon keresztül megmutassák azokat az új elemeket, amiket a társadalom, a kultúra mozgásai szülnek meg.”

Így írták le az Artézi Csoport működésének lényegét korábban. Az alkotóközösség szeptember 9-én a Rondella galériában mutatkozott be új kompozícióival. Az Eurohíd Alapítvány meghívására érkezett művész teamből ezúttal Bárányi T. Rézia, Koppány Attila, Kovács Johanna, Láng Eszter, Laukó Pál, Németh Géza és Vörös Valéria állította ki képeit. A tárlat megnyitóján elsőként az alapítvány képviseletében Mécses Éva Hilda köszöntötte a publikumot, majd Sinkó István művészeti író méltatta, elemezte a kiállítás anyagát.

Sinkó István a Rondellában megnyílt új tárlat anyagát méltatta

Forrás: 24 Óra/Fotó: P. O. Z.

Mint egy helyen fogalmazott: „Az Artézi galéria művészei közül néhányan egy szertartás részeseivé teszik a látogatókat. (…) A mítosz és a valóság határán mozgunk mi nézők, s az alkotók is. Valóság maga a kiállítás, ám mindaz, amit a képek mutatnak - s főleg, amit éreztetnek - már inkább a mítoszok világa felé mutat. A mítosz az emberi lét egyik fontos összetartója, kapcsolat ég és föld, szellemi és materiális között. E kettő egysége-például a műalkotásban- hoz létre olyan képzeteket, melyek a nézőt, műélvezőt transzcendens világokba röpítheti.”

Sinkó István beszédében arra is kitért, hogy a most megnyílt kiállítás a bálványok és a ritmus képeinek felvonultatása is. Mint ezt kommentálta: „A bálványok az ősi kultúra máig - ha másban nem is - szóban fennmaradó elemei, míg a ritmus a természetben fellelhető ismétlődésektől az ember alkotta zenén és mozgáson (táncon) át a képzőművészeti ritmusig jelenhet meg.”

A méltatás végén így összegzett: „Az Artézi Csoport tagjainak tárlata a kortárs gondolatok és technikák változatos tablója. Az egyes művészek önálló, autonóm alkotók, mégis összeköti őket a filozófia, a szellemi mélységek iránti elköteleződés és a nagy emberi gondolatok kifejezésének vágya. Utalásszerűen mindannyian kötődnek a modernizmus nagy irányzataihoz, segítségül hívnak kiváló elődöket, ám végsősoron e tárlat tovább mutat a megidézésen.”