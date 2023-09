Az alkotó nagyapjától és apjától örökölte a festészet szeretetét. Mint bemutatkozásában olvasható, különféle technikákkal kísérletezik, imádja a színek és a textúrák találkozását. Gyorsan dolgozik, hirtelen mozdulatokkal. Az inspirációt a minden napos hatások, az emberi kapcsolatok jelentik számára.

Szeretne elmerülni a stílusirányzatok fejlődéstörténetében, kísérletezik a fényképezéssel és a grafikai megoldások keresésével, de a digitális művészet ugyancsak érdekli. A munkái spontán ihletésűek, mindegyik más hangulatú, ahogy ő fogalmaz, a lelke vezeti az ecsetet. Kedvenc technikája jelenleg az akril és az akvarell, de különösen a ceruzát és a pasztellt szereti. Tervei közt szerepel, hogy a festészetet a fotózással vegyítse, ez utóbbi ugyanis szintén nagyon közel áll a szívéhez.

A művészet számára megfoghatatlan dolog, ami gyönyörködteti a szemet, simogatja a lelket, de lehet megrázó, felkavaró is, erről pedig mindenki maga dönt, hogy fogja fel, ugyanúgy, ahogy az életet is. Hozzátette, a festészetben számára nincs feszültség, egyfajta terápiás hatása is van rá nézve. Ha egy paca nem tetszik neki, kitalálja, hogyan legyen mégis szép a szemnek, ha egy alkotás nem sikerül, újabb vásznat vesz elő.