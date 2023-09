Az évszakok volt a téma

Összesen hét diák alkotásaiból nyílt meg a kiállítás a Piarista Rendházban. A tanárnő elmondta, hogy nagyon sok szép rajz született az év során, így nagyon nehéz volt kiválasztani azt a 26 darabot, aminek helyet tudtak biztosítani az épületben. Azt is elárulta, hogy a művek témái a négy évszak köré csoportosultak: a nyári élmények, a vadludak érkezése, a téli szél és a karácsony köszön vissza a rajzokról. Illetve a mese világába is ellátogattak: a kiskakas gyémánt félkrajcárját kellett papírra álmodniuk a gyerekeknek. Mint mondta: a rajznak a gyerekek fejlesztésében is nagyon fontos szerepe van.